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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مابولولو: خبرتي في مصر ستساعدني أمام الفراعنة.. وسيسيه يملك خبرات كبيرة

مابولولو
مابولولو
سارة عبد الله

أكد الأنجولي مابولولو، مهاجم منتخب أنجولا، أنه يمتلك معرفة كبيرة بالكرة المصرية، بعدما سبق له اللعب في الدوري المصري لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه يعرف طبيعة الملاعب وتأثير الجماهير واللاعبين.

وقال مابولولو في تصريحات إعلامية: "أبرز مميزات الكرة المصرية ومنتخب مصر التي ستخبر بها إليو سيسيه؟ نعم، لعبت في مصر لمدة 5 سنوات، وأعرف كل شيء عن الكرة المصرية، بدايةً من الملاعب وتأثير حضور الجماهير، وصولًا إلى اللاعبين".

وأضاف: "لكن الكوتش إليو سيسيه يمتلك خبرات كبيرة جدًا، ويستطيع قراءة المباراة جيدًا وتحديد نقاط القوة والضعف في منتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري منافسات التصفيات ضمن مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي الفراعنة مع جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.

مابولولو منتخب أنجولا منتخب مصر

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