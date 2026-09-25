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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني أهمية احترام أمن واستقرار الخليج وجميع دول المنطقة

وزير خارجية ونظيره الإيراني
وزير خارجية ونظيره الإيراني
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يناقش مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، المقترحات المطروحة للتوصل إلى اتفاق يسهم في خفض التصعيد.

وقال وزير الخارجية لنظيره الإيراني، إنه على كل دولة الاضطلاع بمسؤولياتها لضمان حرية الملاحة الدولية

وأكد وزير الخارجية لنظيره الإيراني أهمية احترام أمن واستقرار الخليج وجميع دول المنطقة، وأنه يتعين العودة للحوار واستئناف المسار الدبلوماسي عبر التفاوض.

وأكد:" وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الأزمة الحالية".


 

وزير الخارجية الخارجية عباس عراقجي إيران الخليج

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