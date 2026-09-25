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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني الجهود المبذولة لخفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسي

وزير الخارجية ونظيره الإيراني
وزير الخارجية ونظيره الإيراني
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يناقش مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الجهود المبذولة لخفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسي.

وفي وقت سابق  قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تقدمت بمقترح لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع طرح مسألة إعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح عراقجي أن المقترح الإيراني يتضمن مسارًا لاستئناف الحوار مع واشنطن، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة بين البلدين.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، وسط اهتمام دولي بمستقبل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وزير الخارجية الخارجية إيران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

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