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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجي: وكلاء الذكاء الاصطناعي يتجاوزون المساعدات التقليدية إلى تنفيذ المهام

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
رحمة سمير

قال الدكتور أشرف بني محمد خبير سياسات التكنولوجيا، إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمثلون تطورًا في طريقة تعامل المستخدمين مع التقنيات الذكية، موضحًا أن الوكيل يمكن اعتباره مساعدًا يمتلك قدرة أكبر على تنفيذ العمليات داخل البيئة الرقمية والتطبيقات المختلفة وعلى الإنترنت.

وأوضح «بني محمد»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دورهم على تقديم الاقتراحات، بل يمكنهم اتخاذ القرارات إذا منحهم المستخدم هذه الصلاحية، فعلى سبيل المثال يستطيع الوكيل البحث عن أفضل فندق أو رحلة، وإعداد جدول للمستخدم، ثم التواصل مع المواقع المختلفة للمقارنة بينها وإتمام عملية الحجز والدفع، بينما يقتصر دور المستخدم على المتابعة.

وأشار خبير سياسات التكنولوجيا إلى أن التطور الجديد يتمثل أيضًا في كون هذه الوكلاء أكثر تخصيصًا للمستخدم، إذ يعتمدون على فهم احتياجاته ومعلوماته الشخصية بشكل أكبر، بما يساعده على تنظيم حياته بصورة أكثر وضوحًا، مؤكدًا أن الأمر يختلف عن الوكلاء الذين ينفذون مهام عامة دون الاعتماد بالدرجة نفسها على المعلومات الخاصة بالمستخدم.

ولفت «بني محمد» إلى أن حجم البيانات المتاحة للمستخدمين يمثل عاملًا مهمًا في هذا التطور، خاصة مع استخدام الأشخاص لمنصات مثل «إنستجرام» و«فيسبوك» و«واتساب»، موضحًا أن ربط هذه البيانات معًا يمكن أن يمنح الشركات ميزة تنافسية، إذ يصبح الوكيل قادرًا على الاستفادة من معلومات تتعلق بكيفية تصفح المستخدم وعمله وطريقة استخدامه للتطبيقات.

https://www.youtube.com/shorts/t9p9vjG1LxI 

الذكاء الاصطناعي المهام المساعدات التقليدية د خبير سياسات التكنولوجيا الإنترنت

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