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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد: الذكاء الاصطناعي يحاكي العقل البشري في معالجة اللغة ويؤثر على الإبداع الأدبي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
البهى عمرو

قال الدكتور محمد سليم أستاذ النقد الأدبي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح فاعلًا ومؤثرًا في مختلف أبعاد الحياة وقطاعاتها، موضحًا أنه لا يكاد يوجد مجال في الحياة بعيدًا عن تأثيره، نظرًا لقدرته على محاكاة قدرات الإنسان في التعامل مع الكون والوجود وحتى مع الإنسان نفسه.

وأوضح «سليم»، خلال لقائه عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مسألة الثقافة تحظى بأهمية كبيرة عند الحديث عن تأثير الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن جوانبها خفية وغير منظورة مقارنة بالأبعاد الاقتصادية أو الصناعية أو العسكرية والزراعية، مشيرًا إلى أن الثقافة ترتبط بالتنوع وأشكال الإبداع المختلفة.

وأضاف أستاذ النقد الأدبي أن الإبداع يتنوع بين الكتابة والسينما والدراما، كما يتداخل الأدب مع الفنون، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على التعامل مع الأدب وكتابة القصص والروايات وإعداد السيناريوهات، فضلًا عن كتابة النقد وتحليل الكتب وتفسيرها.

وأشار الدكتور محمد سليم إلى أن فاعلية الذكاء الاصطناعي في الأدب وكتابة القصص والروايات والسيناريوهات والنقد تقوم على أساس جوهري، وهو قدرته على محاكاة العقل البشري في معالجة اللغة البشرية، وهو ما يفسر اتساع نطاق حضوره وتأثيره في مجالات الإبداع الأدبي.

الذكاء الاصطناعي النقد الأدبي القاهرة الإخبارية الفن التوك شو

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