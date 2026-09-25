قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى
كيفية استراجاع فلوس انتساباي تم تحويلها بالخطأ .. ماذا تفعل عند الرفض؟
نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية
مخلوط بنواة البلح.. ضبط 600 كيلو بن مغشوش بالغربية
بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027
تصريحات «المنتهي» تشعل الجدل.. القصة الكاملة لأزمة حسام حسن ومحمد الشناوي
أحكام صلاة الجمعة.. شروط وجوبها وحكم أدائها للمرأة والمسافر
بعد 4 أيام من بداية الخريف.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار
بمساعدة خطيب اختها.. سيدة تطعن زوجها بالسلام بعد رفضه تطليقها
خطوات الاستعلام عن مفردات المرتب بالموبيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سلطة الطيران تستعرض حزمة جديدة من الإجراءات لتطوير آليات التدريب والاعتماد لشركات الطيران

سلطة الطيران المدني
سلطة الطيران المدني
نورهان خفاجي

عقدت سلطة الطيران المدني المصري اجتماعًا موسعًا برئاسة الملاح سامح محمد فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، وبمشاركة قيادات السلطة المعنية، ورؤساء مجالس إدارات شركات الطيران المصرية، ومديري إدارات العمليات والتدريب والصيانة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية وتيسير الإجراءات أمام الشركات المصرية العاملة بقطاع الطيران، بما يدعم كفاءة التشغيل ويرفع جاهزية الكوادر البشرية والفنية.

وشهد الاجتماع استعراض حزمة متكاملة من الإجراءات والتيسيرات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التدريب والاعتماد، وتلبية احتياجات شركات الطيران من الكوادر المؤهلة، مع تحقيق قدر أكبر من المرونة وسرعة إنهاء الإجراءات، في إطار الالتزام بالتشريعات والمعايير الدولية ومتطلبات السلامة.

وتضمنت أبرز الإجراءات المطروحة تطوير برامج تدريب وترقية الطيارين للوصول إلى رتبة «طيار قائد»، إلى جانب تيسير إجراءات تجديد إجازات أطقم الضيافة الجوية، وتطوير آليات اعتماد أجهزة الطيران التمثيلي بما يواكب المستجدات الفنية والتكنولوجية، فضلًا عن تسهيل إجراءات اعتماد مهندسي صيانة الطائرات، بما يسهم في دعم احتياجات شركات الطيران من الكوادر الفنية المؤهلة.

كما استعرض الاجتماع آلية جديدة ومنظمة للتدريب أثناء العمل (OJT) للعاملين في مجال صيانة الطائرات، تعتمد على سجل تدريبي محدث يقوم على التخطيط المسبق للمهام التدريبية وتصنيفها إلى مهام إلزامية وأخرى إضافية، مع تقييم الأداء بواسطة مقيمين معتمدين، وتطوير آليات المتابعة والتوثيق لمراحل التدريب، بما يساعد على تقليص المدة اللازمة لاستكمال متطلباته، مع الحفاظ على المستوى الفني المطلوب وفقًا للمعايير المعتمدة.

وتناولت المناقشات كذلك تطوير الإجراءات المرتبطة بالمجلس الطبي والتيسيرات الخاصه بالكشف الطبي، بما يتوافق مع أحدث التشريعات والمتطلبات الدولية ، ويحقق مزيدًا من الكفاءة والمرونة في إجراءات إصدار وتجديد الإجازات والتراخيص.

وأكد الملاح سامح محمد فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير بيئة العمل التنظيمية والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات شركات الطيران والعاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين سهولة الإجراءات ودقة التطبيق، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري دون المساس بأي من متطلبات السلامة أو المعايير الدولية.

وأضاف  فوزى أن سلطة الطيران المدني تولي منظومة التدريب  أهمية خاصة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز جاهزية شركات الطيران، مؤكدًا استمرار التنسيق المباشر مع الشركات للتعرف على التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول تنظيمية عملية لها، بما يدعم نمو أعمالها ويرفع قدرتها على المنافسة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه سلطة الطيران المدني نحو بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة في مجالات التدريب والاعتماد، تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتواكب التطورات الفنية والتشريعية المتلاحقة، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والانضباط التشغيلي، بما يعزز جاهزية الكوادر المصرية ويدعم قدرة قطاع الطيران المدني على مواصلة النمو والتوسع.

سلطة الطيران وزارة الطيران اخبار وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

الزمالك

4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

ترشيحاتنا

سلطة الطيران المدني

سلطة الطيران تستعرض حزمة جديدة من الإجراءات لتطوير آليات التدريب والاعتماد لشركات الطيران

تقدير دولي لدور مصر ورؤية الرئيس السيسي في دعم السلام وخفض التصعيد وتسوية الأزمات

تقدير دولي لدور مصر ورؤية الرئيس السيسي في دعم السلام وخفض التصعيد وتسوية الأزمات

وزير الصحة

وزير الصحة يشهد ختام المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمستشفى وادي النيل

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد