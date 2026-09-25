سلطة الطيران تستعرض حزمة جديدة من الإجراءات لتطوير آليات التدريب والاعتماد لشركات الطيران

عقدت سلطة الطيران المدني المصري اجتماعًا موسعًا برئاسة الملاح سامح محمد فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، وبمشاركة قيادات السلطة المعنية، ورؤساء مجالس إدارات شركات الطيران المصرية، ومديري إدارات العمليات والتدريب والصيانة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية وتيسير الإجراءات أمام الشركات المصرية العاملة بقطاع الطيران، بما يدعم كفاءة التشغيل ويرفع جاهزية الكوادر البشرية والفنية.

وشهد الاجتماع استعراض حزمة متكاملة من الإجراءات والتيسيرات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التدريب والاعتماد، وتلبية احتياجات شركات الطيران من الكوادر المؤهلة، مع تحقيق قدر أكبر من المرونة وسرعة إنهاء الإجراءات، في إطار الالتزام بالتشريعات والمعايير الدولية ومتطلبات السلامة.

وتضمنت أبرز الإجراءات المطروحة تطوير برامج تدريب وترقية الطيارين للوصول إلى رتبة «طيار قائد»، إلى جانب تيسير إجراءات تجديد إجازات أطقم الضيافة الجوية، وتطوير آليات اعتماد أجهزة الطيران التمثيلي بما يواكب المستجدات الفنية والتكنولوجية، فضلًا عن تسهيل إجراءات اعتماد مهندسي صيانة الطائرات، بما يسهم في دعم احتياجات شركات الطيران من الكوادر الفنية المؤهلة.

كما استعرض الاجتماع آلية جديدة ومنظمة للتدريب أثناء العمل (OJT) للعاملين في مجال صيانة الطائرات، تعتمد على سجل تدريبي محدث يقوم على التخطيط المسبق للمهام التدريبية وتصنيفها إلى مهام إلزامية وأخرى إضافية، مع تقييم الأداء بواسطة مقيمين معتمدين، وتطوير آليات المتابعة والتوثيق لمراحل التدريب، بما يساعد على تقليص المدة اللازمة لاستكمال متطلباته، مع الحفاظ على المستوى الفني المطلوب وفقًا للمعايير المعتمدة.

وتناولت المناقشات كذلك تطوير الإجراءات المرتبطة بالمجلس الطبي والتيسيرات الخاصه بالكشف الطبي، بما يتوافق مع أحدث التشريعات والمتطلبات الدولية ، ويحقق مزيدًا من الكفاءة والمرونة في إجراءات إصدار وتجديد الإجازات والتراخيص.

وأكد الملاح سامح محمد فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير بيئة العمل التنظيمية والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات شركات الطيران والعاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين سهولة الإجراءات ودقة التطبيق، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري دون المساس بأي من متطلبات السلامة أو المعايير الدولية.

وأضاف فوزى أن سلطة الطيران المدني تولي منظومة التدريب أهمية خاصة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز جاهزية شركات الطيران، مؤكدًا استمرار التنسيق المباشر مع الشركات للتعرف على التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول تنظيمية عملية لها، بما يدعم نمو أعمالها ويرفع قدرتها على المنافسة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه سلطة الطيران المدني نحو بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة في مجالات التدريب والاعتماد، تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتواكب التطورات الفنية والتشريعية المتلاحقة، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والانضباط التشغيلي، بما يعزز جاهزية الكوادر المصرية ويدعم قدرة قطاع الطيران المدني على مواصلة النمو والتوسع.