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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ 13 مطبًا بالطريق البطيء الداعم لـ بنها المنصورة

إنشاء مطبات صناعية
إنشاء مطبات صناعية
إبراهيم الهواري

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أعمال تنفيذ المطبات الصناعية الأسفلتية بالطريق البطيء الداعم لطريق البر الشرقي «بنها – المنصورة»، في القطاع الممتد من قرية أسنيت حتى قرية المنشية الكبرى بمركز كفر شكر.


وتشمل الأعمال تنفيذ نحو 13 مطبًا صناعيًا على مسافة تقدر بنحو 6 كيلومترات، بهدف تهدئة السرعات والحد من مخاطر الحوادث، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة المرورية للمواطنين والمترددين على الطريق.
وكان عدد من أهالي المنطقة قد تقدموا بطلباتهم إلى محافظ القليوبية يوم 15 سبتمبر الجاري، خلال افتتاح محطة رفع صرف صحي «عليه هانم» بمركز كفر شكر، مطالبين بتنفيذ مطبات صناعية بهذا القطاع من الطريق، للحد من السرعات المرتفعة وتحقيق مزيد من الأمان لأهالي القرى والمترددين على الطريق.
وعلى الفور، وجّه محافظ القليوبية اللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ المطبات الصناعية بالقطاع وفقًا للاشتراطات الفنية، بما يحقق الهدف منها في تهدئة السرعات وتعزيز السلامة المرورية.
وأكد محافظ القليوبية أن الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل السريع مع المشكلات التي تمس حياتهم اليومية تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على استمرار متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية كفر شكر تنفيذ المطبات الصناعية

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