ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث الطريق الزراعي في القليوبية

شهد طريق "ميت كنانة" بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح قطعية واشتباه ارتجاج، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى قليوب العام لتقديم الرعاية الطبية العاجلة وإيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير بالقرب من قرية "ميت كنانة"، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى، وتبين أن جميع المصابين والمتوفى ينتمون لقرية ميت كنانة.

وينشر صدى البلد أسماء الضحايا والمصابين وتفاصيل حالتهم الطبية وفقًا للسجلات الرسمية، حيث أسفر الحادث عن حالة وفاة واحدة للشاب أحمد محمد عبد المولى (32 سنة).

فيما ضمت قائمة المصابين كلاً من: محمود محمد محمود (62 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض والساق الأيمن)، وسعدية عبد العزيز الخولي (56 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض وما بعد الارتجاج وجروح بالرأس)، وجمالات عبد العزيز الخولي (55 سنة، مصابة بجرح بالركبة اليمنى وكسر باليد اليمنى)، وكريمة عبد العزيز محمد (40 سنة، مصابة بجرح بالرأس 7 سم وكدمات)، وعفاف عادل عبد العزيز (35 سنة، مصابة بكسر بالقدم اليسرى وكدمات)، ومحمد أنور حسن (35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالوجه)، ورحمة عادل الخولي (18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر وكسر بالعمود الفقري)، وإسراء أحمد عبد الحميد (18 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكسر بالساق اليسرى)، وعلي أحمد عبد الحميد الشرقاوي (11 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة).

وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى قليوب العام وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.