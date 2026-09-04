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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كيفيه تحديث بطاقات التموين 2026

كيفيه تحديث بطاقات التموين 2026
كيفيه تحديث بطاقات التموين 2026
محمد غالي

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بالتزامن مع إتاحة خدمات تحديث واستيفاء بيانات بطاقات التموين أمام المواطنين، خاصة أصحاب البطاقات التي تم إيقافها أو استبعادها، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال البيانات وتقديم المستندات اللازمة لإعادة النظر في موقفهم.

كيفيه تحديث بطاقات التموين 2026

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يترقب فيه عدد كبير من أصحاب البطاقات معرفة آخر موعد لتحديث البيانات وتقديم التظلمات، خصوصا المواطنين الذين يرون أن لديهم أسبابا أو مستندات تستدعي إعادة فحص مدى استحقاقهم للدعم التمويني.

موعد انتهاء تحديث بطاقات التموين 2026

لم تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن موعدا نهائيا لانتهاء خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين أو استقبال التظلمات.

وبالتالي، يستمر أصحاب البطاقات المعنية في الاستفادة من الخدمات المتاحة لاستكمال بياناتهم واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفقا للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.

أماكن تحديث بيانات بطاقات التموين

وفرت وزارة التموين خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي إتاحة الخدمة عبر مكاتب البريد بهدف التيسير على المواطنين وتوفير منافذ إضافية لإنهاء إجراءات تحديث البيانات، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويرغبون في التقدم بتظلم لإعادة فحص موقف بطاقاتهم.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمواطنين استكمال إجراءات تحديث البيانات إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، بالنسبة للخدمات التي يمكن إنجازها عبر المنصة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الخدمة.

كيفيه تحديث بطاقات التموين 2026

خطوات ما بعد تقديم التظلم

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدراسة التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، ومراجعة البيانات والمستندات المقدمة للتأكد من مدى استحقاق المواطن للدعم وفقا للضوابط ومحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.

وفي حال انتهاء عملية الفحص إلى ثبوت استحقاق المواطن للدعم، تتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالي، وفقا لما أعلنته الوزارة.

كيفيه تحديث بطاقات التموين 2026

500 مكتب بريد لاستيفاء بيانات التموين

يستطيع أصحاب البطاقات الاستفادة من خدمة استيفاء وتحديث البيانات المتاحة في 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع استمرار الخدمة الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية.

وتوفر هذه القنوات للمواطنين وسائل متعددة لاستكمال البيانات المطلوبة، خاصة الذين يحتاجون إلى تحديث معلوماتهم قبل تقديم التظلم بشأن إيقاف البطاقة أو استبعادها من منظومة الدعم.

وتندرج إجراءات تحديث البيانات ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراجعة بيانات المستفيدين وتنظيم منظومة الدعم، مع منح المواطنين الذين تتوافر لديهم مستندات أو أسباب تثبت استحقاقهم فرصة لإعادة دراسة موقف بطاقاتهم وفقا للقواعد والضوابط المحددة.

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