تموين الأقصر يحرر 531 محضرا خلال أغسطس ويضبط 8 أطنان سكر و5 دقيق مدعم

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود خلال شهر أغسطس 2026 لمواجهة المخالفات التموينية والتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة لحركة تداول السلع

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 531 محضرًا ومخالفة تضمنت 169 مخالفة للمخابز و353 محضرًا بالأسواق إلى جانب 9 محاضر في مجال المواد البترولية

وتنوعت مخالفات المخابز بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص الوزن وعدم وجود قوائم تشغيل أو سجلات والتصرف في الدقيق البلدي المدعم بالمخالفة للقواعد المنظمة

وفي الأسواق تم تحرير محاضر بشأن تداول سلع غذائية منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير وإدارة منشآت دون ترخيص إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى

ونجحت الحملات في ضبط 3.5 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية و3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير و100 علبة سجائر بدون فواتير

كما تم ضبط طن نخالة مدعمة محظورة التداول و8 أطنان سكر سائب محظور التداول و5 أطنان دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق و3.5 طن سولار محظور التداول

ورصدت الحملات كذلك تصرف مخابز في 3 أطنان من الدقيق البلدي المدعم بالإضافة إلى تصرف مستودعات دقيق في 33 طنًا أخرى

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية والمخابز ومستودعات الدقيق ومحطات الوقود لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو حجبها عن المواطنين