5 لاعبات من الأقصر يحصدن ذهبيات كأس مصر للجمباز الفني

نجحت خمس لاعبات من محافظة الأقصر في التتويج بالميداليات الذهبية خلال منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات مرحلة ٦ سنوات، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، وسط منافسة قوية بين اللاعبات المشاركات من مختلف المحافظات.

وجاء هذا الإنجاز تحت إشراف الكابتن طه صلاح، مدرب الجمباز الفني والأيروبيك رجال وآنسات، والذي تولى تدريب اللاعبات وإعدادهن للمشاركة في البطولة.

وضمت قائمة اللاعبات الفائزات بالمركز الأول والميدالية الذهبية كلًا من: نيكول بولا عادل، وإيسل أحمد إبراهيم، وإيلينا يوبال ميلاد، ونور محمود حسين، وأمال محمد صالح محمد.

وقدمت اللاعبات مستويات متميزة أمام لجنة التحكيم، حيث ظهرن بروح تنافسية عالية وثبات في الأداء، عكس حجم الجهد المبذول خلال فترة الإعداد والتدريبات، ليؤكدن امتلاكهن لموهبة واعدة واستحقاقهن التتويج بالميداليات الذهبية بجدارة، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة بمحافظة الأقصر.