محافظ الأقصر يفتتح أول معارض «أهلًا مدارس» بإسنا بتخفيضات تصل إلى 40%

افتتح المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، معارض «أهلًا مدارس» بمركز ومدينة إسنا، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن بالأقصر، بجوار السجل المدني الجديد، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والعمل على توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، ومحمد إبراهيم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ويحيى محمد، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، إلى جانب النائبة الدكتور سيلفيا نادر أيوب، والنائب أحمد آدم، والنائب ناصر الضوي.

ويضم المعرض مختلف المستلزمات المدرسية واحتياجات الطلاب والأسر، إلى جانب عدد من السلع الأساسية، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 40%، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

كما أفتتح محافظ الأقصر معرض أهلًا مدارس الذى تنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة بتخفيضات تصل إلى 35% ، بشارع أحمد عرابي.

وأكد محافظ الأقصر أن إقامة معارض «أهلًا مدارس» تأتي في إطار توجيهات الدولة بتوفير السلع والمستلزمات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إقامة مثل هذه المعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير احتياجات الطلاب بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وحزب مستقبل وطن والغرفة التجارية ومديرية التموين لضمان توافر مختلف المستلزمات والسلع داخل المعرض، مع التأكيد على الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.