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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل بالأقصر تبحثان تطوير الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها

الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل بالأقصر تبحثان تطوير الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها
الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل بالأقصر تبحثان تطوير الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها
شمس يونس

عقد فرعا الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر الاجتماع التنسيقي الشهري المشترك، لمناقشة سبل تطوير الخدمات الصحية والتأمينية ورفع كفاءة التشغيل وتيسير حصول المنتفعين على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل

وبحث الدكتور أحمد صبري الملاح مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والدكتورة رحاب علي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، خلال الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التكامل بين الجهتين

وأشادت الدكتورة رحاب علي بالجهود التي يبذلها فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر وما تم إدخاله من خدمات طبية جديدة داخل المحافظة، مؤكدة أن التوسع في تقديم الخدمات يسهم في تلبية احتياجات المنتفعين وتقليل الحاجة إلى السفر خارج الأقصر للحصول على الرعاية الطبية

كما تناول الاجتماع متابعة رفع كفاءة التشغيل بمركز الضبعية المتميز والوقوف على الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمنتفعين، إلى جانب بحث توفير أماكن لمكاتب هيئة التأمين الصحي الشامل داخل منشآت الرعاية الصحية بالمحافظة بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات والإجراءات التأمينية

وناقش الجانبان آليات قياس مستوى رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ استبيانات دورية لرصد آراء المواطنين والتعرف على احتياجاتهم والاستفادة من النتائج في تطوير الأداء ورفع جودة الخدمات الصحية والتأمينية

كما بحث الاجتماع سبل تسهيل إجراءات الإحالة وتنظيم عمليات الحجز بما يساعد على الحد من التكدس وتقليل فترات الانتظار فضلًا عن متابعة توافر أدوية الأمراض المزمنة وانتظام صرفها للمنتفعين وضمان استمرارية حصولهم على العلاج

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تعزيز التكامل بين فرعي الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتوحيد الجهود لمتابعة احتياجات المنتفعين وسرعة التعامل مع ملاحظاتهم بما يدعم كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد صبري الملاح والدكتورة رحاب علي أهمية استمرار التنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الدورية بما يعزز التكامل بين مكونات منظومة التأمين الصحي الشامل ويدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها

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