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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بعزبة علي بدر في إسنا جنوب الأقصر

إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بعزبة علي بدر في إسنا ضمن الموجة الـ30
إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بعزبة علي بدر في إسنا ضمن الموجة الـ30
شمس يونس

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، جهودها المكثفة في التصدي للتعديات على الأراضي وأملاك الدولة للحفاظ على حق الدولة في أراضيها وذلك ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

جاءت أعمال الإزالة بعزبة علي بدر بمنطقة حاجر العضايمة في مركز إسنا وفقا. لتعليمات اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا بضرورة تكثيف الحملات الميدانية والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأسفرت الحملة  عن إزالة 5 حالات من المتغيرات المكانية عبارة عن أسوار تم إنشاؤها بالمخالفة إلى جانب إزالة 7 حالات إزالة في المهد على أملاك الدولة ليصل إجمالي الحالات التي جرى التعامل معها خلال الحملة إلى 12 حالة.

وأكد رئيس المدينة أن أعمال الإزالة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها في بدايتها قبل تفاقمها بما يضمن الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وشدد  على استمرار الحملات الميدانية بمختلف المناطق والقرى التابعة للمركز والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تعديات وفقا للقانون مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية للمتغيرات المكانية.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة محافظة الأقصر لتنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات والتأكيد على تطبيق القانون والحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي دون سند قانوني.

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