بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. محافظ الأقصر يعتمد خفض تنسيق الثانوية العامة

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، ليصبح 218 درجة، وذلك عقب ظهور واعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الأقصر.

ويأتي قرار خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام، في ضوء نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وإتاحة فرص أكبر أمام الطلاب الناجحين للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، بما يتناسب مع أعداد الطلاب الناجحين والأماكن المتاحة بالمدارس.

وأكد محافظ الأقصر حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية، والعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، وفقًا للإمكانات الاستيعابية المتاحة بالمدارس، وبما يحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.