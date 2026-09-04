تحرير 60 محضرًا تمويني في حملات مكبرة لردع مخالفين بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى مسهلة والمنشية وبندر السنطة، إلى جانب الحملة المكبرة التي استهدفت بندر المحلة الكبرى، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 60 محضرًا، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية



وأسفرت الحملة بمسهلة والمنشية وبندر السنطة عن تحرير 17 محضرًا، تضمنت 12 محضر تموينية شملت نقص وزن بمقدار 15 جرامًا مع عدم وجود سجل، وعدم وجود لوحة تشغيل، والتصرف في 4 شكائر دقيق، وغلق أحد المخابز، وعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

ردع مخالفين



كما أفادت مديرية تموين الغربية بنتائج الحملة المكبرة على بندر المحلة الكبرى، والتي أسفرت عن تحرير 43 محضرًا، شملت 30 مخالفة نقص وزن، و5 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و4 مخالفات لعدم وجود لوحة تشغيل، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين، ومخالفتين لعدم وجود سجل.

توجيهات محافظ الغربية



وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن انتظام العمل وإنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية، والحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.