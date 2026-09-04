القصة الكاملة يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

تصدر مسلسل القصة الكاملة من بطولة محمد فراج، نسب المشاهدة في مصر.

واحتلت القصة الاولى من مسلسل القصة الكاملة، المركز الاول من أصل 10 مراكز للاعمال الاعلى مشاهدة في مصر.

ويعتمد مسلسل «القصة الكاملة» على نظام الحكايات المنفصلة، حيث يحتوى على 5 قصص وتعرض القصة الواحد فى 3 حلقات، وتستند الحكايات إلى جرائم وأحداث واقعية أثارت اهتمام الجمهور والرأى العام، ليعاد تقديمها فى قالب درامى يعتمد على التشويق والغموض وكشف التفاصيل والأسرار، فى محاولة لاستثمار فضول المشاهد تجاه القضايا الحقيقية ومعرفة ما وراءها.

وتأتى التجربة الدرامية مرتبطة بعالم «القصة الكاملة» الذى قدمه صانع المحتوى سامح سند، والذى تناول من خلاله عددًا من القضايا والجرائم الحقيقية وتفاصيلها، قبل تحويل بعض هذه القصص إلى معالجة درامية.