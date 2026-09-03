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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فتحي عبد الوهاب يعود بشخصية سميح الجلاد في المداح 7

حمادة هلال وفتحى عبد الوهاب
حمادة هلال وفتحى عبد الوهاب
تقى الجيزاوي

يعود الفنان فتحي عبد الوهاب إلى مسلسل «المداح» من خلال الجزء السابع، مجددًا تجسيد شخصية «سميح الجلاد»، التي قدمها خلال الأجزاء السابقة وحققت حضورًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وذلك ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ويأتي ظهور فتحي عبد الوهاب في الجزء الجديد بعد نجاح الشخصية في الجزءين الرابع والسادس، حيث أصبح «سميح الجلاد» من أبرز الشخصيات المرتبطة بالصراع الرئيسي في أحداث العمل.

ويواصل الفنان حمادة هلال بطولة المسلسل من خلال شخصية «صابر المداح»، الذي يخوض مواجهات جديدة مع قوى الشر، وفي مقدمتها «سميح الجلاد»، لتتواصل الأحداث في أجواء تجمع بين التشويق والإثارة والصراعات الخارقة.

مسلسل المداح 

ويُعد مسلسل “المداح” من أبرز الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يكوّن قاعدة جماهيرية كبيرة منذ عرض الجزء الأول، واستمرت حالة النجاح والتفاعل مع كل جزء جديد من العمل.

وارتبط الجمهور بشكل كبير بشخصية “صابر المداح” التي قدمها حمادة هلال، خاصة مع الأجواء الغامضة والتشويقية التي تميز بها المسلسل، إلى جانب المزج بين الدراما والإثارة والطابع الروحاني، وهو ما جعله واحدًا من أكثر الأعمال مشاهدة وحديثًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مواسم عرضه المختلفة.

كما نجح حمادة هلال من خلال “المداح” في تحقيق حضور قوي داخل المنافسة الرمضانية، حيث اعتبره كثيرون من أبرز الأعمال التي قدمت تجربة مختلفة ومميزة على مستوى الدراما التلفزيونية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

مسلسل المداح فتحي عبد الوهاب دراما رمضان 2027

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