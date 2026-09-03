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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير إسرائيلي متطرف يكشف عن خطة لإخراج جميع الفلسطينيين من غزة

معاناة الفلسطينيين للحصول على ماء الشرب في غزة
معاناة الفلسطينيين للحصول على ماء الشرب في غزة
خاطر عبادة

وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، خطة للطرد القسري غير القانوني لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة، بهدف إرسالهم إلى الخارج.

وفي حديثه قبيل الانتخابات الإسرائيلية المتقاربة، قال بن غفير إن الخطة تهدف إلى إخراج 250 ألف فلسطيني من غزة في السنة الأولى، على أن يتبعهم بقية سكانها البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة على مدى السنوات الست المقبلة.

ووصف بن غفير الخطة لطرد مليوني فلسطيني بأنها أمر واقعي، مدعياً ​​أن هناك دولاً "مستعدة" لاستقبال الفلسطينيين من غزة، دون أن يسميها.

في حين يعتبر التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، فقد تنافست الشخصيات السياسية الإسرائيلية حول مدى قسوة رؤاها لغزة، رافضة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدفع باتفاق وقف إطلاق نار غير مكتمل ومتعثر إلى حد كبير، والذي تميز باستمرار الهجمات الإسرائيلية.


خطة بن غفير للتهجير القسري


وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، قال بن غفير إن حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف سيطالب بـ "وزارة مسؤولة عن الهجرة" خلال تشكيل الحكومة المقبلة، مضيفًا أن خطته "هي نتيجة عام ونصف من العمل و... ملموسة".

يتضمن الاقتراح وثيقة من 20 صفحة بعنوان ملطف هو "خطة العمل الوطنية للهجرة الطوعية من قطاع غزة".

على الرغم من استخدام كلمة "طوعي"، إلا أن الخطة ستُعتبر قسرية من قبل المجتمع الدولي بسبب الظروف القاسية التي تفرضها إسرائيل على سكان غزة وبسبب نية بن غفير الصريحة: إخراج السكان الفلسطينيين من غزة.

الأمم المتحدة: إبادة جماعية في غزة


في وقت سابق من هذا العام، خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل استمرت في ارتكاب الإبادة الجماعية من خلال استهداف الأطفال الفلسطينيين في غزة عمداً.

كاتس: نسعى للحصول على موافقة ترامب على التهجير


تأتي تصريحات بن غفير مباشرة بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي قال إن إسرائيل تسعى للحصول على موافقة إدارة ترامب على تهجير الفلسطينيين من غزة، وهو الأمر الذي زعم أنه لا يزال قيد المناقشة بعد أن "جمده" ترامب.

وقال كاتز، في مؤتمر استضافته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن إسرائيل ستسهل الهجرة "بأي وسيلة"، مما يعني ضمناً سياسة الإكراه.

وأثار ترامب نفسه غضباً دولياً في بداية ولايته الثانية باقتراحه أن يغادر جميع الفلسطينيين البالغ عددهم مليوني فلسطيني غزة وأن تعيد الولايات المتحدة تطوير القطاع، وهو اقتراح تراجع عنه لاحقاً.

ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر، شنّ بن غفير سلسلة من التصريحات التحريضية التي استهدفت قاعدته اليمينية المتطرفة، بما في ذلك نشر لقطات من موقع يُفترض فيه إعدام فلسطينيين أدينوا بهجمات دامية من قبل محاكم عسكرية إسرائيلية، دون إعدام متطرفين يهود متهمين بجرائم مماثلة. وفي فيديو آخر، عبّر عن ابتهاجه بإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "القوة اليهودية"، الذي يقوده بن غفير - المدان بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية، والذي تم فرض عقوبات عليه من قبل دول مختلفة - سيحصل على حوالي سبعة مقاعد.

من جانبه، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزيارة إلى موقع عسكري في غزة يوم الأربعاء ليؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تحتلها في غزة.


وقال نتنياهو: لن ننسحب. سنبقى على هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع. وما زال هناك المزيد، لأننا نقضي على الإرهابيين الذين يهددوننا - نفعل ذلك يوماً بعد يوم".


بحسب نائب رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، اللواء تامير يدائي، تسيطر إسرائيل حالياً على 65% من قطاع غزة ، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ 53% المتفق عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب العام الماضي.

وإلى جانب الضغط من أجل طرد سكان غزة، دعا بن غفير إلى ترحيل اثنين من أعضاء البرلمان وآخرين "غير موالين لدولة إسرائيل" - بمن فيهم اليهود - قائلاً إنه سيروج لمثل هذه السياسة إذا تم ضمه إلى الحكومة المقبلة.

تهجير قسري غزة إسرائيل

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