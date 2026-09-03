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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح التريلر الرسمي لفيلم شيش دو لـ بيومي فؤاد وباسم سمرة

فيلم شيش دو
فيلم شيش دو
تقى الجيزاوي

طرح صناع ونجوم فيلم «شيش دو» التريلر الرسمي للعمل عبر حساباتهم والصفحات الرسمية للعمل علي وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، استعدادًا لطرحه بجميع دور العرض السينمائي في مصر مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وكشف التريلر عن تنوع كبير في أحداث الفيلم، التي تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والإثارة والتشويق، وسط مجموعة من المواقف والمفارقات التي تفتح الباب أمام العديد من المفاجآت، وهو ما يزيد من حالة الفضول لدى الجمهور لمشاهدة العمل فور طرحه. وتتمحور أحداث فيلم «شيش دو» فى إطار نوعية الدراما والكوميديا السوداء، وتدور أحداثه كاملة خلال ليلة واحدة وغيرها من المفاجآت التي سترونها عند المشاهدة.

أبطال فيلم شيش دو 

فيلم «شيش دو» يضم كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: النجم بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم وذلك إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم: أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.

أعمال باسم سمرة 

وفي سياق آخر، يواصل النجم باسم سمرة تصوير أكثر من عمل سينمائي خلال الفترة الحالية، من بينهما فيلم «هيروشيما» الذي يجمعه مع النجمين أحمد السقا ومي عمر وآخرين والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال. وكما يواصل النجم باسم سمرة تصوير فيلم «شمس الزناتي – أيام الشقاوة»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، ياسمين رئيس، محمد ثروت، محمود عبد المغني، خالد أنور، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الحميد، أحمد الرافعي، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى.

أعمال بيومي فؤاد

وعلي الجانب الآخر، ينتظر النجم بيومي فؤاد عرض أحدث أفلامه السينمائية خلال الفترة المقبلة، والذي يحمل عنوان «بحر»، ويشارك في بطولته النجم عصام عمر، إلى جانب جيهان الشماشرجي، رحمة أحمد، حاتم صلاح، إيه سماحة، أحمد عبد الحميد، محمد عبده، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد علاء.  

فيلم «شيش دو» باسم سمرة بيومي فؤاد أعمال باسم سمرة أعمال بيومي فؤاد

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