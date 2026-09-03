خطوات تحديث بطاقة التموين وإعادة الدعم.. الرابط والأوراق المطلوبة

إذا تعرضت لوقف بطاقة التموين الخاصة بك، وترغب في تقديم تظلمات التموين2026؛ فالخطوة الأولى لاستعاة بطاقتك التموينية والحصول على الدعم للمستحقين، هو تحديث بيانات بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية، بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك إجرائها عبر هاتفك المحمول مع تجهيمز بعض الأوراق المطلوبة لإنجاز هذه المهمة .

تحديث بطاقة التموين لاستمرار الدعم

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين من خلال منصة مصر الرقمية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحسين دقة البيانات المسجلة للمستفيدين.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بصورة صحيحة يعد شرطا أساسيا لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

تحديث بطاقة التموين مصر الرقمية

أتاحت منصة «مصر الرقمية» خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيًا، بما يسمح للمواطنين بمراجعة بياناتهم وتعديلها عند الحاجة، في إطار تطوير الخدمات التموينية ورفع كفاءة منظومة الدعم.

المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين



حددت منصة مصر الرقمية المستندات المطلوبة لإتمام خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين، والتي تشمل ما يلي:

- بطاقة الرقم القومي للأب.

- بطاقة الرقم القومي للأم.

- إيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية.

- وثيقة الزواج.

- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.

- المؤهلات الدراسية للأبناء.

- بطاقة الرقم القومي للمقيمين مع الأسرة من غير الأبناء أو الزوجة.

- المؤهلات الدراسية للمقيمين.

- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حال إضافة فرد من ذوي الإعاقة.

- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

- بيانات المركبات الخاصة، وتشمل رقم الشاسيه ورقم المحرك.

وتُستخدم هذه المستندات لاستكمال إجراءات تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الخدمة.

خطوات تحديث بطاقات التموين 2026

يتمكن المواطنون من تحديث بطاقات التموين 2026، من خلال بوابة مصر الرقمية، واتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنــــــــــا.

- اختيار أيقونة «خدمات التموين».

- الضغط على أيقونة «تفعيل بطاقة التموين».

- ادخال بيانات البطاقة التموينية.

- ادخال بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- الضغط على أيقونة «موافق».

- الضغط على أيقونة «التالي».

- وفي النهاية، تصلك رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين



حددت وزارة التموين عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب ضم أفراد الأسرة، وتشمل ما يلي:

-أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة.

-ألا يكون الشخص المطلوب إضافته مقيدًا على بطاقة تموينية أخرى.

-ألا يكون من الفئات غير المستحقة للدعم التمويني.

-عدم تسجيل أسماء متوفين أو أفراد لا يقيمون مع الأسرة في محل الإقامة نفسه.

-استيفاء جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة عند تقديم الطلب.

الفئات المستحقة لاضافة المواليد على التموين

-مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

- أبناء الأسر البديلة.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين

- الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

- ادخل رقم البطاقة التموينية.

- النقر على فتح حساب جديد.

- اختيار خدمات التموين.

- كتابة الاسم الأول للأم.

- الضغط على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- اكتب اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.

- اكتب الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- النقر على أيقونة «إضافة».

- تصل رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين