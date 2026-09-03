سقوط 135 مسيّرة.. خسارة فادحة للجيش الروسي في أوكرانيا .. تفاصيل

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عن سقوط 135 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية فوق مناطق متعددة في البلاد.

وفي وقت لاحق ، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن روسيا فقدت حتى الآن 1,488,200 جندي بين قتيل وجريح على خطوط المواجهة، بينهم 1600 جندي خلال 24 ساعة.

وبالمعدل الحالي للخسائر، قد تصل حصيلة القتلى والجرحى الروس إلى 1.5 مليون خلال أسبوع واحد، وهو رقم يعادل الإبادة شبه الكاملة لسكان مقاطعة لانكشاير البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة.

وتشير أحدث التقديرات الاستخباراتية الأوكرانية إلى أن الخسائر الروسية تشمل أيضاً 12,316 دبابة، و25,255 مركبة قتالية مدرعة، و440 طائرة حربية، و354 مروحية، و35 سفينة، وغواصتين.

ولم تعلن كييف عن خسائرها خلال الغزو لأسباب عملياتية، لكن التقديرات تشير إلى أن نسبة الخسائر الروسية إلى الأوكرانية تبلغ نحو 2.5 إلى 1.

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قد قدّر في يناير الماضي خسائر أوكرانيا البشرية بين 500 ألف و600 ألف، بينهم حتى 140 ألف قتيل.

كشفت مصادر عسكرية أن متوسط بقاء المجند الروسي على خط المواجهة لا يتجاوز ساعة واحدة، في ظل المعارك الضارية التي تخوضها القوات ضد الجيش الأوكراني.ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الكرملين لحشد جديد.

وبحسب مصادر لمجلة "الإيكونوميست"، فإن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إرسال 400 ألف جندي إضافي إلى الجبهة، مستنداً إلى مرسوم وقعه في سبتمبر 2022 يسمح بالتجنيد دون إصدار أمر جديد على مستوى البلاد.