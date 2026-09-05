45 مليار جنيه.. حجم سوق التمويل العقاري تضاعف خلال 3 سنوات

قال أ. محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن حجم سوق التمويل العقاري بدأ في النمو بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق شهد تطورات كبيرة خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.

وأوضح خلال لقاء على قناة "تن"، أن حجم السوق تضاعف تقريبًا من عام إلى آخر، مؤكدًا أن حجمه لا يزال غير كبير، لكنه أصبح جاهزًا للنمو بشكل جيد.

وأشار إلى أن حجم التمويل العقاري وصل في نهاية العام الماضي إلى نحو 45 مليار جنيه، مقابل 23 أو 24 مليار جنيه في العام السابق، ونحو 13 مليار جنيه في العام الذي سبقه.

وأكد الكحكي أن هذه الأرقام تعكس نموًا حقيقيًا وجيدًا في سوق التمويل العقاري خلال السنوات الثلاث الماضية.