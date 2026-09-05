%70 من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر «مصر الرقمية» خلال أسابيع

وجه حسن رداد، وزير العمل، رسالة تحفيزية للشباب المصري تؤكد أهمية التدرج المهني واكتساب المهارات للوصول إلى أعلى المستويات الوظيفية والدخول، كاشفًا عن تحول رقمي واسع في خدمات الوزارة، إلى جانب دور المشروعات القومية في خفض معدلات البطالة.

وأكد وزير العمل، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، أن سوق العمل يتسع لجميع الأنماط (عن بُعد، جزئي، مستقل، دائم)، مشيرًا إلى أن تطوير المهارات والخبرات التراكمية هو المعيار الأساسي للترقي وزيادة الأجور، موضحًا أنه يتم توفير برامج تدريبية عبر المراكز المعتمدة لوزارة العمل لرفع كفاءة العمالة وتأهيلها للفرص المحلية والدولية.

وقال إن نسبة استخراج شهادة القيد "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة "مصر الرقمية" بلغت نحو 70% خلال شهرين، ما يسهل الحصول على الخدمة فوريًا وبالمجان دون الحاجة للتزاحم بالمكاتب، موضحًا أنه ستتم إتاحة خدمتي "قياس مستوى المهارة" و"ترخيص مزاولة الحرفة" عبر المنصة الرقمية خلال أسابيع قليلة، فضلًا عن تحويل التعاملات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة والمقاولين إلكترونيًا لتبسيط الإجراءات وتسريعها.

وأرجع وزير العمل انخفاض البطالة من مستويات تتجاوز 13% إلى 5.8% إلى المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية المنفذة منذ عام 2014، مؤكدًا على أن الوزارة تلعب دور الداعم والمستشار لمنشآت القطاع الخاص لحل التحديات والنزاعات قبل وقوعها، لضمان استقرار العملية الإنتاجية.

https://youtu.be/4BbfCEuXVJo?si=tR1sSSyYbX9aH1U0