نقيب الفلاحين يحذر: الطماطم قد تصل إلى 40 جنيهًا للكيلو في أكتوبر.. ويكشف الأسباب

حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، من ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يصل سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الارتفاع المتوقع يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع المساحات المزروعة وتأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة تلفزيونية، إن أسعار الطماطم تشهد تقلبات مستمرة، وهو ما دفع المصريين إلى وصفها بـ«المجنونة»، موضحًا أن سعرها قد ينتقل من مستويات منخفضة إلى ارتفاعات كبيرة خلال فترات قصيرة وفقًا لحركة العرض والطلب.

تراجع المساحات المزروعة

وأوضح نقيب الفلاحين أن العروة الحالية من أقل العروات من حيث المساحات المزروعة، لافتًا إلى أن خسائر الفلاحين خلال المواسم السابقة دفعت عددًا منهم إلى تقليل المساحات أو عدم زراعة الطماطم.

وأضاف أن تكلفة زراعة فدان الطماطم وصلت حاليًا إلى نحو 150 ألف جنيه، في ظل انخفاض الإنتاجية مقارنة بالسنوات السابقة.

التغيرات المناخية تضرب الإنتاج

وأكد أبو صدام أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة أثرا بشكل واضح على محصول الطماطم، خاصة خلال فترات التزهير والعقد في شهري يونيو ويوليو، ما أدى إلى ضعف العقد وانخفاض الإنتاج.

وذكر أن انتشار سوسة الطماطم يمثل عاملًا آخر يؤثر على حجم المحصول، موضحًا أن تأثير الظروف المناخية أدى كذلك إلى قصر عمر المحصول الصيفي وانتهاء إنتاجه مبكرًا.

«الطماطم قد تصل إلى 40 جنيهًا»

وشدد نقيب الفلاحين على أن الحديث عن ارتفاع أسعار الطماطم لا يرتبط بتصريحات المسئولين أو الخبراء، وإنما بعوامل حقيقية تتعلق بالإنتاج والعرض والطلب.

وقال إن الأسعار قد ترتفع خلال الفترة المقبلة، متوقعًا وصول الطماطم الجيدة إلى نحو 40 جنيهًا للكيلو للمستهلك في أكتوبر، مشيرًا إلى أن السعر قد يختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا لجودة المنتج وحركة الأسواق.

وأوضح أن الأسعار المتداولة حاليًا للطماطم الجيدة وصلت في بعض المناطق إلى 32 جنيهًا للكيلو للمستهلك، مؤكدًا أن انخفاض سعر بعض الكميات لا يعني بالضرورة أنها بنفس جودة الطماطم الصالحة للاستهلاك الجيد.