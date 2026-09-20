أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة المدير الأكاديمي بعدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك في إطار اختيار الكفاءات التربوية والإدارية القادرة على قيادة العملية التعليمية وتحقيق جودة الأداء الأكاديمي بالمدرسة.
وقالت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يشترط في المتقدم أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الالتزام بجميع شروط التقديم الواردة بهذه الاستمارة.
ونبهت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تسجيل البيانات في هذه الاستمارة لا يُعد قبولًا نهائيًا، وإنما يمثل طلبًا للتقدم يخضع للمراجعة والفحص والترشيح وفقًا للشروط والاحتياجات الخاصة بكل مدرسة.
شروط التقديم على وظيفة المدير الأكاديمي
- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- يُسمح للعاملين حاليًا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتقدم، بشرط الحصول على موافقة مشرف المدرسة قبل التقدم
- ألا يكون المتقدم من معلمي المرحلة الابتدائية.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عامًا وقت التقديم.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.
- يُفضل أن تكون لدى المتقدم خبرة في مجال التعليم الفني.
- يُفضل وجود خبرة سابقة في الإدارة أو القيادة المدرسية.
- الالتزام بتقديم بيانات ومستندات صحيحة ودقيقة، مع خضوعها للمراجعة والتحقق.
- استيفاء شروط التقديم لا يعني القبول النهائي، وإنما يخضع المتقدم لمراحل التقييم والترشيح والمقابلة الشخصية.