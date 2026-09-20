أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة المدير الأكاديمي بعدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك في إطار اختيار الكفاءات التربوية والإدارية القادرة على قيادة العملية التعليمية وتحقيق جودة الأداء الأكاديمي بالمدرسة.

وقالت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يشترط في المتقدم أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الالتزام بجميع شروط التقديم الواردة بهذه الاستمارة.

ونبهت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تسجيل البيانات في هذه الاستمارة لا يُعد قبولًا نهائيًا، وإنما يمثل طلبًا للتقدم يخضع للمراجعة والفحص والترشيح وفقًا للشروط والاحتياجات الخاصة بكل مدرسة.

شروط التقديم على وظيفة المدير الأكاديمي