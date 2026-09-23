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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه مطروح: بروتوكول تعاون مع الأوقاف لنشر ثقافة ترشيد المياه

خلال توقيع البرتوكول
خلال توقيع البرتوكول

وقّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومديرية الأوقاف بالمحافظة بروتوكول تعاون يهدف إلى تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي.

جاء ذلك تحت رعاية العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والشيخ محمود سعد شاهين، وكيل أول وزارة الأوقاف بمطروح، وبحضور فريق التوعية بشركة مياه الشرب بمطروح.

 نشر الوعى بين المواطنين 

ويستهدف البروتوكول نشر الوعي بين المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، من خلال تخصيص الخطبة الثانية في صلاة الجمعة للحديث عن ترشيد المياه، وتنفيذ دروس للمواطنين عقب صلاة العصر بالمساجد حول أهمية الحفاظ على المياه، إلى جانب تنظيم ورش سباكة خفيفة للعاملين بالمساجد، فضلًا عن تنظيم رحلات للعاملين بمديرية الأوقاف لزيارة محطات تحلية مياه البحر.

ويأتي هذا التعاون في إطار غرس السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد داخل المجتمع.

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