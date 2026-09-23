جولة ميدانية مفاجئة.. محافظ مطروح يتفقد مدرسة أبو مرزوق ببراني ويحفز التلاميذ

حرص اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، على متابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس غرب المحافظة، حيث أجرى صباح اليوم جولة ميدانية مفاجئة بمدرسة أبو مرزوق الابتدائية بمدينة براني؛ للاطمئنان على سير الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدرسة وانتظام حضور المعلمين والطلاب.

وتابع المحافظ داخل الفصول ، حيث استمع إلى شرح أحد الدروس، كما حرص على قياس مستوى استيعاب الطلاب وقدرتهم على القراءة والكتابة، موجهًا بضرورة الاهتمام بالمهارات الأساسية للطلاب، ومواصلة متابعة مستوياتهم التعليمية أولًا بأول.

وخلال جولته، حرص اللواء محمد الزملوط على تحفيز الطلاب وتشجيعهم على الانتظام في الدراسة وبذل المزيد من الجهد والتفوق، مقدمًا لهم هدايا مالية؛ تقديرًا وتشجيعًا لهم مع بداية العام الدراسي.

وأكد محافظ مطروح أن الاهتمام بالمدارس في المناطق النائية والحدودية يمثل أولوية، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة.