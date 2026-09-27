محمد أنور: جودة المنتجات الغذائية المصرية وراء فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات

قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الغذائية، إن زيادة صادرات الصناعات الغذائية وفتح الأسواق يرتبطان بعدة عوامل، موضحًا أن زيادة عدد الشركات والمنتجات المصدرة عامل مهم، إلى جانب زيادة جودة الصناعات الغذائية في مصر.

وأوضح أنور، خلال برنامج الاقتصاد 24 عبر القناة الأولى أن جودة المنتجات الصناعية الغذائية المصرية أدت إلى المعرفة الدقيقة بهذه المنتجات، وأن مصر تفتح أسواقًا أعلى للدول التي يتم التصدير إليها.

وأضاف: "ما يهمني أن أنوه أكثر لما وراء الستار وما وراء الأرقام، وهو زيادة جودة ومعايير الجودة المطبقة في الصناعات الغذائية المصرية".

وأشار إلى أن هذا المشوار مستمر، قائلًا: "وأطمن المشاهدين إن ده مشوار إحنا ماشيينه، والحمد لله مكملين فيه وبنجاح".

ولفت إلى أن الصناعات الغذائية المصدرة اليوم أصبح فيها تنوعا كبيرا جدًا في المنتجات، حيث إن الاهتمام بالصناعات الغذائية كان من الأخبار المهمة في مصر.

وتابع أن مصر أصبحت تصنع كميات كبيرة جدًا من الشوكولاتة، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية أصبحت رقمًا لا يُستهان به في فاتورة التصدير.