ارتفاع أسعار الجبن 20%.. الصناعات الغذائية تكشف أسباب موجة الغلاء العالمية

لم تعد موجة ارتفاع الأسعار قاصرة على سلعة بعينها، إذ امتدت إلى عدد من الصناعات الغذائية في ظل صعود أسعار الخامات عالميًا وتزايد تكاليف الشحن والنقل والتعبئة، بالتزامن مع تداعيات الأزمات والحروب على حركة التجارة الدولية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك.

وأكد محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على منتجات الجبن، وإنما يشمل الصناعات الغذائية بشكل عام، موضحًا أن الوضع العالمي أصبح صعبًا للغاية، وأن أسعار الغذاء عالميًا بدأت في الارتفاع.

حربان تضغطان على الأسعار

وقال الدماطي، خلال مداخلة مع عبر قناة «النهار»، إن هناك حربين تؤثران بشكل مباشر على حركة الأسعار.

جبن

وأوضح أن الحرب الأولى وما يرتبط بها من تداعيات على حركة الملاحة في مناطق مثل مضيق هرمز وباب المندب، تؤثر على الشحن وتوافر البضائع، وهو ما ينعكس على أسعار الخامات.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل عاملًا آخر في ارتفاع أسعار عدد من السلع، مشيرًا إلى أن سعر القمح ارتفع بنحو 30% خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية.

«الجميع في مركب واحدة»

وأشار نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحميل طرف بعينه مسؤولية ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الوضع الحالي يختلف عن أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال عامي 2022 و2023.

وأوضح أن أزمة الدولار في تلك الفترة كانت مرتبطة بعدم توافر العملة الأجنبية والحصول عليها بأسعار غير السعر الرسمي، بينما الوضع الحالي يرتبط بشكل أكبر بالارتفاعات العالمية في أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج.

وأكد الدماطي أنه لا يرى أن المصنعين يتسببون في هذه الزيادات، قائلًا إن الجميع «في مركب واحدة»، ولا أحد سعيد بما يحدث، مشيرًا إلى أن الأمر خارج عن السيطرة في ظل الظروف العالمية الحالية.

ارتفاع أسعار اللبن والزيوت والسكر

ولفت إلى ارتفاع أسعار عدد من مدخلات الإنتاج، من بينها اللبن البودرة والزيوت والقمح والمركزات المستخدمة في صناعة العصائر والسكر، مؤكدًا أن أسعار العديد من الخامات تسير في اتجاه صاعد.

وشدد على أن الأمر مرتبط بموجة عالمية في الأسعار، ولا يمكن معها تحميل القطاع الخاص المسؤولية أو القول إنه يبالغ في الأسعار، كما لا يمكن اعتبار الحكومة مخطئة أو مقصرة، بحسب تصريحاته.

20% زيادة في أسعار الجبن

وكشف الدماطي أن أسعار الجبن ارتفعت بنحو 20% خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار اللبن البودرة والبروتين عالميًا.

وأوضح أن زيادة الطلب العالمي على البروتين، في ظل الاتجاهات الجديدة التي تشجع على زيادة استهلاكه، ساهمت في ارتفاع أسعاره، إلى جانب ارتفاع أسعار اللبن الطبيعي.

وأشار كذلك إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 10% منذ بداية العام، فضلًا عن زيادة أسعار مواد التعبئة والتغليف المرتبطة بأسعار البترول، وهو ما يضيف أعباء جديدة على تكلفة إنتاج المنتجات الغذائية.

المستهلك المتضرر الأول

وأكد نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن من حق المستهلك أن يشعر بالاستياء من ارتفاع الأسعار، موضحًا أن المصنعين أنفسهم يرون أن الزيادات أصبحت كثيرة، ويخشون من تأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.

وقال إن المصنعين يرغبون في أن تكون لدى المواطنين قوة شرائية أفضل، وأن ينمو السوق، لكن في الوقت نفسه لا يمكن للشركات الاستمرار في بيع المنتجات بالأسعار نفسها مع اتساع الفجوة بين تكاليف الإنتاج والأسعار الحالية.

طن اللبن البودرة يتجاوز 3600 دولار

وكشف الدماطي أن سعر طن اللبن البودرة، الذي كان يتراوح في بداية العام بين 2400 و2600 دولار، يمكن أن يصل حاليًا إلى 3600 دولار وأكثر، مؤكدًا أن هذه الزيادة الكبيرة في تكلفة أحد أهم مدخلات صناعة الألبان تنعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات النهائية.