السعودية.. المدارس الخاصة بالرياض تتحول للتعليم عن بعد لمدة أسبوع

وجهت مدارس خاصة في الرياض بتعليق الدراسة الحضورية لمدة أسبوع والتحول إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، مع توجيه أعضاء هيئة التدريس والإدارة للعمل عن بعد.

قرار مفاجئ بلا توضيح رسمي



ويسري القرار على جميع الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية، حيث تلقى أولياء الأمور في أنحاء الرياض رسائل إلكترونية من المدارس يوم الأحد تعلن التحول في اللحظة الأخيرة.

وجاء في رسالتين اطلعت عليهما وكالة فرانس برس: "أبلغتنا السلطات السعودية للتو بضرورة إغلاق المدارس طوال الأسبوع".



وحتى صباح الأحد، لم يعلن الموقع الرسمي لإدارة التعليم في الرياض عن تعليق شامل للدراسة الحضورية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت بعض المؤسسات الخاصة نسقت الخطوة أو تلقت تعليمات مباشرة أو اتخذت القرار بشكل مستقل.

ويأتي القرار في أسبوع كان مقرراً أن يكون دراسياً عادياً بعد عطلة اليوم الوطني السعودي في 23 و24 سبتمبر.

ولم توضح الإشعارات المدرسية إن كان القرار متعلق بظواهر جوية أو إجراءات احترازية متعلقة بالأمن.

ورغم التوقيت غير المعتاد الذي يتزامن مع تجدد التهديد للعاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يصدر حتى صباح الأحد أي توضيح علني يربط بشكل مباشر التحول إلى التعليم عن بعد بتهديد الحوثيين.

يذكر أن المدارس السعودية تلجأ بشكل روتيني للتعليم عن بعد خلال حالات الطوارئ، واتخذت قرارات مماثلة في الأشهر الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن في تلك الحالات كانت إدارة التعليم تصدر بياناً رسمياً يوضح السبب، وهو ما لم يحدث هذه المرة.