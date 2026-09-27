ليبيا تستأنف تشغيل خط أنابيب حقل الشرارة بعد 95 مليون دولار خسائر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية استئناف تشغيل خط الأنابيب الرابط بين حقل الشرارة ومحطة الزاوية، بعد إغلاق استمر 5 أيام من قبل جماعة مسلحة.

إعادة فتح الصمام

وقالت المؤسسة، في بيان بتاريخ 26 سبتمبر، إنه تم إعادة فتح الصمام رقم 7، ما يسمح باستئناف ضخ النفط الخام عبر الخط الذي يربط حقل الشرارة في جنوب غرب ليبيا بمحطة تصدير الزاوية على ساحل المتوسط.

وأوضحت المؤسسة: "الفرق الفنية والتشغيلية بالموقع باشرت فور فتح الصمام في تنفيذ الترتيبات الهندسية والتدابير الاحترازية اللازمة لإعادة التشغيل الآمن، وضمان استقرار عمليات الضخ نحو مصفاة الزاوية وموانئ التصدير وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة الفنية"، وفق وكالة رويترز.

ويتم تشغيل خط الأنابيب بواسطة شركة أكاكوس، وهي مشروع مشترك يضم المؤسسة الوطنية للنفط وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال إنيرجيز الفرنسية وأو إم في النمساوية وإكوينور النرويجية.

وكانت جماعة مسلحة قد أغلقت الصمام في 21 سبتمبر، دون أن تكشف المؤسسة عن هويتها أو مطالبها، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج.

خسائر كبيرة

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإغلاق تسبب في فقدان 942,376 برميلاً من الإنتاج بقيمة تقارب 95 مليون دولار، واضطرت لإغلاق إحدى وحدات مصفاة الزاوية بعد تراجع إمدادات الخام.

ويتراوح إنتاج حقل الشرارة، أحد أكثر الحقول عرضة للتوقف في السنوات الأخيرة بسبب خلافات سياسية واحتجاجات ومشكلات فنية، بين 300 و320 ألف برميل يومياً، وينقل الخام شمالاً إلى مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها نحو 120 ألف برميل يومياً وتزود السوق المحلية بالوقود.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في وقت سابق من أن استمرار التعطل لفترة طويلة قد يضر بالإيرادات النفطية ويزيد الحاجة لواردات الوقود ويهدد إمدادات الوقود والكهرباء، منبهة إلى أن أي إجراءات تقوض البنية التحتية النفطية قد تؤدي لفرض عقوبات بموجب قرارات أممية ذات صلة.