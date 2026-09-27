مسلسل قصر المرجان الحلقة 4.. جَمرة تكتشف سر اختفاء توبراك وآراس يدخل في مواجهة جديدة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل «قصر المرجان» تطورات متسارعة على أكثر من خط درامي، بعدما وصلت جَمرة إلى قبرص برفقة آراس في محاولة لكشف حقيقة اختفاء توبراك، لتجد نفسها أمام مفاجأة تقلب حساباتها وتعيد فتح العديد من الملفات المرتبطة بعلاقتها به، بالتزامن مع تصاعد مشاعرها تجاه آراس.

ويواصل المسلسل التركي «قصر المرجان» المعروف باسم MERCAN KÖŞK جذب اهتمام الجمهور مع تصاعد الأحداث وتداخل العلاقات والأسرار بين الشخصيات، فيما يُعرض العمل حصريًا عبر قناة ATV.

وعلى مستوى نسب المشاهدة، احتل المسلسل المركز السادس ضمن فئة Total بنسبة 2.21، بينما جاء في المركز الخامس بفئة AB بنسبة بلغت نحو 1.96، وحل في المركز الرابع ضمن فئة ABC1 بنسبة وصلت إلى 2.56.

جَمرة تصل إلى قبرص بحثًا عن توبراك

بدأت أحداث الحلقة الرابعة مع استمرار جَمرة في البحث عن إجابات بشأن مصير توبراك، بعدما أصبحت غير قادرة على تجاهل الأسئلة التي تحيط باختفائه والحقائق المرتبطة بالماضي الذي عاشته معه.

وتقرر جَمرة السفر إلى قبرص برفقة آراس، على أمل الوصول إلى أي خيط يقودها إلى توبراك، إلا أن رحلتها لا تنتهي عند مجرد العثور على إجابات، بل تكشف لها حقيقة أكثر صدمة، بعدما تكتشف أن توبراك لم يختفِ كما كانت تعتقد، وإنما اختار الابتعاد والاختباء منها.

وتجد جَمرة نفسها أمام واقع جديد، خاصة مع محاولتها فهم حقيقة الرجل الذي عرفته باسم «أسيل»، وما إذا كانت تعرف بالفعل كل شيء عن الشخص الذي ارتبطت به، أم أن هناك جوانب خفية من حياته لم تكن على علم بها.

تقارب جديد بين جَمرة وآراس

وفي الوقت الذي تواجه فيه جَمرة الصدمة، يبقى آراس إلى جانبها، وهو ما يفتح الباب أمام تطور جديد في علاقتهما، إذ تتحول رحلة البحث عن توبراك تدريجيًا إلى مساحة يزداد خلالها التقارب بينهما.

وتجد جَمرة في آراس شخصًا يقف بجوارها خلال واحدة من أصعب مراحل حياتها، بينما تتزايد المشاعر المتبادلة بينهما وسط ظروف معقدة، خصوصًا أن العلاقة الجديدة تأتي في الوقت الذي لم تُغلق فيه جَمرة بعد الملفات القديمة المرتبطة بتوبراك.

وفي المقابل، يعيش توبراك صدمة بعدما يرى جَمرة برفقة آراس، ليعتقد أنها اختارت الابتعاد عنه والتخلي عنه، وهو ما يضاعف حالة الغيرة والغضب داخله، ويضع علاقته بجَمرة أمام مرحلة جديدة من التوتر.

وحدة USB تفتح بابًا جديدًا للأسرار

ومن أبرز أحداث الحلقة الرابعة، عثور جَمرة أثناء وجودها في غرفة توبراك على وحدة تخزين USB، لتتحول هذه القطعة إلى مفتاح محتمل لكشف مجموعة جديدة من الأسرار التي لا تزال مجهولة بالنسبة إليها.

وتكتشف جَمرة أن ما تبحث عنه قد يكون مرتبطًا بمعلومات مخفية، إلا أن وحدة التخزين لا تظل في حوزتها لفترة طويلة، إذ تصل في نهاية المطاف إلى إسلم، الأمر الذي يضيف لغزًا جديدًا إلى الأحداث ويفتح الباب أمام تطورات أكثر تعقيدًا خلال الحلقات المقبلة.

خلافات إسلم وهوليا تتصاعد

وبالتوازي مع خط جَمرة وآراس وتوبراك، شهدت الحلقة تصاعدًا في الخلافات بين إسلم وهوليا، بعدما تحولت التوترات المتراكمة بينهما إلى مواجهة حادة داخل القصر.

وتزداد شكوك هوليا عندما ترى إسلم يتحدث سرًا مع سلجوق، الأمر الذي يدفعها إلى التساؤل حول طبيعة ما يجري بينهما، خاصة في ظل الأجواء المشحونة والأسرار التي تحيط بعائلة القصر.

وتشير هذه التطورات إلى أن الصراعات داخل العائلة لا تقل أهمية عن المواجهات الخارجية، مع استمرار كشف الأسرار بصورة تدريجية.

آراس يواجه إسفِد

وعلى جانب آخر، يواصل إسفِد تحركاته بعيدًا عن أعين آل آراس، في محاولة لتوسيع نشاطه وتنفيذ شحناته غير القانونية وفتح مسارات جديدة لعملياته.

لكن تحركات إسفِد لا تمر دون ملاحظة، إذ يتمكن آراس من اكتشاف ما يقوم به، ليقرر التحرك ضده ووضع خطة لمواجهة نشاطه.

وتصل المواجهة بين الطرفين إلى نقطة حاسمة في نهاية الحلقة، بعدما تنجح خطة آراس في توجيه ضربة قوية إلى أعمال إسفِد غير القانونية، لتزداد حدة الصراع بينهما، وتصبح المواجهة مفتوحة على احتمالات جديدة خلال الأحداث القادمة.

موعد عرض الحلقة 5 من قصر المرجان

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة الخامسة من مسلسل «قصر المرجان» يوم السبت 3 أكتوبر 2026، عبر قناة ATV، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أنقرة.

وتحمل الحلقة الجديدة عددًا من التطورات المهمة، وفي مقدمتها عودة توبراك إلى المشهد من جديد، لكن هذه المرة بصورة مختلفة عن الشخصية التي عرفها الجميع، بعدما أصبح مدفوعًا بالغضب والرغبة في الانتقام.

توبراك يعود للانتقام

ويكشف الإعلان الرسمي للحلقة الخامسة أن آراس يعلم بعودة توبراك، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن الشخص الذي سيظهر مجددًا لم يعد كما كان من قبل.

وتزداد مخاوف آراس مع اعتقاده بأن توبراك أصبح أكثر غضبًا، خصوصًا بعدما شاهد جَمرة برفقته، وهو ما قد يدفعه إلى اتخاذ خطوات جديدة ضدهما.

كما تشير أحداث الإعلان إلى اعتقاد آراس بأن الرسائل التي وصلت إلى جَمرة قد تكون من توبراك، في ظل تصاعد الغموض حول أهدافه الحقيقية وما يخطط للقيام به بعد عودته.

وتضع عودة توبراك جَمرة أمام مواجهة جديدة، خصوصًا مع تزايد تعقيد علاقتها بآراس، بينما يبدو أن الصراع بين آراس وإسفِد لم يصل بعد إلى نهايته.

قصة مسلسل «قصر المرجان»

تدور أحداث مسلسل «قصر المرجان» حول جَمرة، التي تجد نفسها في مواجهة سلسلة من الأسرار والأزمات بعد اختفاء الرجل الذي تزوجته، لتبدأ رحلة بحث طويلة عن الحقيقة، تقودها تدريجيًا إلى عالم مليء بالصراعات والأسرار داخل عائلتي مرجان داغ وهوزان.

وفي المقابل، يعود آراس إلى دائرة الأحداث وسط مجموعة من الصراعات العائلية والملفات القديمة، قبل أن تتقاطع حياته مع جَمرة، لتنفتح بينهما علاقة تتداخل فيها المشاعر مع الأسرار والانتقام والصراع القائم بين العائلتين.

ومع استمرار الأحداث، تصبح علاقة جَمرة وآراس أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل عودة توبراك وظهور أسرار جديدة، بالتزامن مع استمرار المواجهات داخل العائلتين وخارج القصر.

أبطال مسلسل «قصر المرجان»

يشارك في بطولة مسلسل «قصر المرجان» عدد من نجوم الدراما التركية، من بينهم كوبيلّاي آكا، حفصة نور سانجكتوتان، بيرتان أصلاني، محمد أوزغور، زينو إيراجار، أولفييه كاراجا، تولين أوزين، خليل بابور، هاكي بيجيجي، جان بارتو أرسلان، وزهرا كليتشي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

ومع نهاية الحلقة الرابعة، تتجه الأنظار إلى الحلقة الخامسة، التي تبدو مرشحة لمواصلة تصعيد الصراع، خصوصًا مع عودة توبراك ورغبته في الانتقام، واستمرار المواجهة بين آراس وإسفِد، بالتزامن مع التطورات المتلاحقة في علاقة جَمرة وآراس.