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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رماد بركان إتنا يشل مطار كاتانيا الإيطالي ويعطل عشرات الرحلات

ثوران بركان إتنا
ثوران بركان إتنا
خاطر عبادة

علقت إدارة مطار كاتانيا الإيطالي جميع الرحلات القادمة يوم السبت وحتى ظهر الأحد، بسبب تساقط الرماد البركاني من جبل إتنا وسوء الأحوال الجوية.

سحابة رماد بارتفاع 4 كيلومترات وتحذير أحمر

وارتفعت سحابة بركانية من الفوهة الشمالية الشرقية لبركان إتنا إلى حوالي أربعة كيلومترات وانتشرت باتجاه الجنوب، وفقاً لقياسات المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV).

وأصدر المعهد إشعاراً أحمر لمرصد البراكين للطيران (VONA)، وهو أعلى مستوى إنذار على مقياس من أربعة مستويات، فيما أغلقت وحدة التنسيق التشغيلي بالمطار القطاع C1 من المجال الجوي وفرضت قيوداً على عمليات الهبوط والإقلاع.

وتعرضت كاتانيا، ثاني أكبر مدينة في صقلية، لعاصفة شديدة أدت لتعطيل حركة النقل، علماً أن مطارها يحتل المرتبة الأولى في صقلية والخامسة على مستوى إيطاليا من حيث حركة المسافرين.

تحويل مسار 10 رحلات على الأقل

وتم قبل دخول قرار التعليق حيز التنفيذ تحويل مسار ما لا يقل عن 10 رحلات جوية:5 رحلات إلى باليرمو، و3 رحلات إلى تراباني، رحلتان إلى كوميسو، كما تمكنت رحلة تابعة لشركة فولوتيا كان مقرراً أن تعمل بين كاتانيا وفيرونا من الإقلاع من كوميسو بدلاً من كاتانيا، وتم تحويل عشرات الرحلات الأخرى إلى مطارات بديلة.

ونصحت إدارة المطار المسافرين من وإلى كاتانيا بالتحقق مباشرة مع شركات الطيران لمعرفة آخر مستجدات الرحلات قبل التوجه للمطار.

بركان إتنا مطار كاتانيا إيطاليا

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