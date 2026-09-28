دعم التعليم الفني.. تفاصيل جديدة من افتتاح مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بفايد

شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم «التعليم حياة»، ومؤسسة أبو بكر لتنمية التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة «التعليم أولًا».

ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني، ودعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، بما يسهم في توفير فرص تعليم وتدريب أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل.