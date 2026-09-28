دانيا عرايسي: الحرب الأمريكية الإيرانية يجب أن تنتهي باتفاق.. وسنرى تنازلات أكثر من طهران

قالت الدكتورة دانيا عرايسي، كبيرة المحللين بمعهد نيولاينز للدراسات، إن الحرب بين أمريكا وإيران يجب أن تنتهي في نهاية المطاف من خلال اتفاق، موضحة أن الحروب تنتهي، وفق الأنظمة الدولية، عبر المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لإنهائها.



وأضافت في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ النظام الإيراني يعاني حاليًا من ضغوط اقتصادية كبيرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإيراني يتدهور بصورة كبيرة، وأن إيران عرضت الاتفاق الأخير؛ في ظل معاناة اقتصادية وحاجة إلى السيولة المالية وتوفير النقد.



وأوضحت، أن هذه الظروف قد تدفع الإيرانيين إلى تقديم المزيد من التنازلات، موضحة أن هناك الكثير من الأطراف التي تضغط على إيران؛ من أجل تقديم تنازلات تجاه الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق.



وأشارت إلى أن السؤال المطروح حاليًا يتعلق بموعد حدوث الاتفاق؟، وكيفية التوصل إليه؟، موضحة أن توقيته يعتمد على الظروف الاقتصادية التي تمر بها إيران.

وقالت عرايسي إن الاتفاق قد يحدث بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تحظى بترقب وحذر من جانب الإدارة الحالية.