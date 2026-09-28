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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في محاكمة موظف تسبب فى إلغاء رحلة جوية من الدمام للقاهرة

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة موظف كتب على منديل ورقى عبارات يوجود قنبلة فى الطائرة، وذلك انتقاما ونكاية فى قائد الطائرة الذى تشاجر معه، في القضية 760 لسنة 2025 جنايات النزهة، لجلسة 25 أكتوبر المقبل، لمرافعة الدفاع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "حامد.إ"، ارتكب عملا إرهابيا باستخدام التهديد والترويع في الخارج بان استقل الطائرة المملوكة للشركة محل عمله بميناء الدمام الجوي والمزمع قيامها في رحلة المتجهة للقاهرة، وجهز منديلا ورقيا دون عليه عبارة تضمنت التهديد بوجود عبوة مفرقعة على متن الطائرة قاصدا من ذلك ترويع قائد الطائرة وطاقمها الجوي وركابها وتهديدهم بتفجيرها باستخدام تلك العبوة، وكان ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام والاضرار بالاقتصاد الوطني.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة موظف قنبلة في الطائرة الدمام إرهاب

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