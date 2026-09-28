انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من مبادرة "أسرتي قوتي" ببني سويف

تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، انطلقت اليوم فعاليات المبادرة القومية «أسرتي قوتي» بالمحافظة، التي ينفذها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المحافظة، ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة، التي تحظى برعاية واهتمام السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وتستهدف تعزيز جهود الدولة نحو تحقيق الدمج والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مختلف المجالات.

وتضمنت فعاليات المبادرة توزيع عدد من الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والسماعات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة، مقدمة من مؤسسة نهضة بني سويف، بما يسهم في دعم المستفيدين وتلبية جانب من احتياجاتهم، وتعزيز قدرتهم على ممارسة حياتهم بصورة أكثر استقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وشملت الفعاليات تفقد معرض منتجات التربية الخاصة بمدرسة الأمل للصم بمدينة بني سويف، والتعرف على المنتجات والأعمال المقدمة من الطلاب، فضلا عن متابعة بعض الأنشطة التعليمية والتربوية، التي عكست ما يتمتع به الطلاب من قدرات ومهارات متنوعة، إلى جانب حضور ندوة تثقيفية بمقر المدرسة، تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأوجه دعمهم وتمكينهم.

كما تضمنت الفعاليات زيارة مركز العبور للتنمية الشبابية، حيث تم تفقد وحدة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز التخاطب، والاطلاع على الخدمات التأهيلية المقدمة للمستفيدين، فضلًا عن عقد لقاء مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بمركز الشباب، للاستماع إلى احتياجاتهم والتعرف على الموضوعات التي تمثل أولوية لهم، إلى جانب تفقد مدرسة المكفوفين بمقر جمعية النور والأمل وعقد لقاء داخل الجمعية ومتابعة الأنشطة والجهود والخدمات التي يتم تقديمها للطلاب داخل المدرسة والجمعية.

وأكد سيد سعد، منسق المبادرة ومدير إدارة شؤون الإعاقة بمحافظة بني سويف، أهمية المبادرة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز جهود التمكين والدمج، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقته القيادة السياسية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها أوضحت الدكتورة أمل عزت، أن المبادرة_التي ينفذها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كُريّم_ تتضمن عدة محاور تركز على تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم وطرق التدخل والدعم والمساندة والإرشاد الأسري، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريفهم بالخدمات المقدمة وإجراءات الحصول عليها، بجانب تسليط الضوء على النماذج المتميزة منهم ومن أسرهم وأقرانهم من خلال تنظيم فعالية أو احتفالية في نهاية كل مرحلة من مراحل المبادرة

في المقابل أكد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة وكيل وزارة التعليم، أن دعم الطلاب من ذوي الإعاقة وتوفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة لهم يأتي في مقدمة أولويات المديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتعاون مع الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أفضل الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة لهم.

شهدت فعاليات المبادرة حضور، سيد سعد، مدير إدارة شؤون الإعاقة ومنسق المُبادرة بمحافظة بني سويف، والدكتور عصام عبد المهدي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة أمل عزت، خبير الإعاقة السمعية والبصرية وعضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد محمد خبير التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور هاني جميعة وكيل وازرة الصحة، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، ومحمود باسل وكيل وزارة العمل، ومحمد سعد مدير مركز الإعلام، والشيخ مصطفى كمال مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وناصر رمضان وكيل مديرية الشباب والرياضة لقطاع الشباب، ووليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وتميم الحسيني، مدير إدارة التربية الخاصة ، وأحمد أمين ، وشيماء جابر منسقى مكتب قادرون باختلاف ببني سويف ورؤساء عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجمع من أهالي وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.