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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف: فوز الطالب رمضان على في دوري المجموعات لتنس الطاولة يعكس مستوى الإعداد الجيد

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقق اللاعب رمضان علي ممثل الجامعة فوزًا على لاعب جامعة الغردقة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (3/0)، وذلك ضمن منافسات دوري المجموعات لتنس الطاولة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا الفوز يعكس مستوى الإعداد الجيد الذي يحظى به لاعبو جامعة بني سويف وحرصهم على تقديم أفضل المستويات خلال المنافسات الرياضية المختلفة، ويجسد روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها اللاعبون في تمثيل جامعتهم بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم المؤسسة التعليمية.

واكد أن الفوز يمثل خطوة مهمة نحو مواصلة المنافسة بقوة خلال المباريات المقبلة، مقدما التهنئة للاعب رمضان علي على أدائه المتميز، متمنين له دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في منافسات تنس الطاولة خلال الفترة القادمة.

بني سويف جامعة بني سويف تنس الطاولة

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