رئيس مركز أوسيم يستقبل 40 مواطناً لبحث شكواهم وإيجاد حلول فورية لها

استقبل المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، اليوم، عدداً من أهالي المركز للوقوف على مشكلاتهم ومتطلباتهم.

وذلك في إطار التواجد الميداني المستمر والتواصل المباشر مع الأهالي، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بضرورة فتح أبواب التواصل مع المواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وسجلت اللقاءات استقبال 40 مواطناً بمكتبه بمقر رئاسة المدينة، حيث حرص رئيس المركز على الاستماع بشكل مباشر لكافة الشكاوى والمقترحات المقدمة من كل مواطن على حدة، وتم قبول الشكاوى المقدمة وفحصها فوراً، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية، للعمل على وضع حلول عاجلة وفورية للمشكلات المتركزة في القطاعات الخدمية والمرافق.

وأكد المهندس ياسين سيد ياسين أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمركز، مشدداً على استمرار تنظيم هذه اللقاءات الدورية للتعامل السريع مع أي معوقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة أوسيم.