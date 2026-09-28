طعن شاب مصري في ساحة عامة بإيطاليا.. والشرطة تطارد مشتبهاً بهم

تكثف السلطات الأمنية بمدينة لودي الإيطالية، جهودها؛ لكشف ملابسات اعتداء بسكين تعرض له شاب مصري يبلغ 20 عاما، مساء الجمعة الماضية، في ساحة عامة أمام مقر بلدية مايراجو.

طعنة غادرة من الخلف ونقله للعناية المركزة

وبحسب شرطة "الكارابينيري" والنيابة العامة، تعرض الشاب لطعنة غادرة من الخلف في أسفل الظهر.

ونُقل الضحية بسرعة بمساعدة أقاربه وفرق الإسعاف إلى مستشفى "سان ماتيو" بمدينة بافيا، حيث أُدخل قسم العناية المركزة لمراقبة وظائفه الحيوية بعد النزيف، فيما أكد الفريق الطبي أن حالته مستقرة ولا خطر على حياته.

كاميرات المراقبة تكشف المشتبه بهم

ونجحت الأجهزة الأمنية في تضييق نطاق البحث بعد تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على مبنى البلدية والشوارع المحيطة.

وتتركز الشبهات حالياً حول مجموعة تضم شابين أو ثلاثة من الجنسية الإيطالية بينهم قاصر، تمهيداً لضبطهم وكشف خلفيات ودوافع الاعتداء.