قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسين فهمي يعلن عن موعد انعقاد مؤتمر الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي
أحمد موسى: تحالف يضم 7 أقاليم يوجه ضربات قوية لقوات آبي أحمد
الحل في يديه.. فلورنتينو بيريز أمام القضاء بسبب تصريحاته ضد برشلونة
سوق المستعمل.. سيارة كورية بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه
حسام حسن: محمد صلاح من أهم لاعبي العالم.. وفضلنا إراحته في لقاء جنوب السودان
سماع الشهود يؤجل محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة لـ 15 ديسمبر
الأرصاد : غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
لأول مرة.. الرئيس السيسي يحضر منتدى مصر للتعدين 2026
بسبب معاكسة سيدة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بأسلحة بيضاء بالقليوبية
دلياني: الأقصى ورقة انتخابية في يد اليمين الإسرائيلي
الأرجنتين تعلن مواعيد مبارياتها الودية ولقاء وداع ميسي
رئيس وزراء بريطانيا يترأس اجتماع «كوبرا» لبحث الحادث الأمني قرب قاعدة فيرفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير المالية القطري لرئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار: ملتزمون بتعزيز التعاون متعدد الأطراف

علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري
علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري
أ ش أ

أكد علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، ورئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2026، التزام دولة قطر بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتقديرها للدور الذي يضطلع به البنك في دعم تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز الترابط بين الدول الأعضاء.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن “الكواري” قوله، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "باعتبار دولة قطر عضوا مؤسسا في البنك، فإنها تظل ملتزمة بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ونحن نقدر إسهام البنك في دعم تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز الترابط عبر الحدود بين أعضائه"، مضيفا أنه في وقت يواجه فيه العالم تحديات معقدة، يظل استمرار الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والتعاون العملي أمرا أساسيا لدعم النمو والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.

وأكد وزير المالية القطري أن استضافة بلاده لهذا الاجتماع تعكس التزامها بدعم الشراكات الدولية وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة وتمويل مشاريع البنية التحتية التي تعزز النمو والازدهار المشترك.

ونوه بصمود دولة قطر ومؤسساتها في ظل الظروف الإقليمية ومحافظتها كذلك على الدور الذي اضطلعت به سنوات طويلة، وهو دور الوسيط والصوت الداعي إلى التهدئة والحوار، الأمر الذي يعزز مكانتها الدولية ويؤكد أن استضافتها لهذا الحدث امتداد لنهجها القائم على التعاون متعدد الأطراف.

وأشاد رئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2026، بإنجازات البنك، ومنها اعتماده العام الماضي تمويلات بقيمة 10.6 مليار دولار توزعت على 57 مشروعا، حيث خصص 71 بالمائة من هذه التمويلات لنتائج مرتبطة بالمناخ، متجاوزة أهدافه المحددة.

ووصف سعادته بالأهداف الجديدة في الاستراتيجية المحدثة، ومنها مضاعفة التمويل السنوي ليصل إلى 17 مليار دولار بحلول عام 2030 وحشد قدر أكبر من رأس المال الخاص، بأنها الأهداف الصحيحة التي تخدم موضوع الاجتماع.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، شهدت استعراض أولويات البنك للمرحلة المقبلة، ودوره في دعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود وتوسيع الفرص، في ظل التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف وحشد رؤوس الأموال والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المستدامة.

علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري دولة قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

ترشيحاتنا

مال مسروق

هل يجوز التصدق بالمال المسروق؟.. أمين الفتوى يحذر من العواقب

الصدقة

أمين الفتوى: الصدقة على غير المسلم جائزة شرعاً

كفارة الصلاة الفائتة

كفارة الصلاة الفائتة وهل تسقط الفوائت بالتوبة؟ اعرف آراء الفقهاء

بالصور

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد