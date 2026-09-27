أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر.. و«نيسان» تكشف الستار عن بيكسو 2027 الجديدة كليًا

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



فولكس واجن ID BUZZ.. بتصميم فان وأداء كهربائي

تقدم فولكس فاجن ID BUZZ عالميًا ضمن فئة السيارات الكهربائية التي تجمع بين الطابع العملي والتصميم العصري، حيث تأتي في هيئة ميني فان متوسطة الحجم مع مساحة داخلية عائلية، إلى جانب منظومة دفع كهربائية بالكامل.

أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الإصدارات، ومنها فئة الهاتشباك، والتي تعد من أشهر الفئات، نسبة إلى التصميم الصغير نسبيًا والأبعاد المتقاربة، إلى جانب الكثير من التجهيزات بحسب كل فئة.

بتصميم هاتشباك.. نيسان تكشف الستار عن بيكسو 2027 الجديدة كليًا

كشفت نيسان اليابانية عن سيارة بيكسو 2027 الجديدة كليًا، لتدخل السيارة ضمن أحدث إصدارات العلامة المطروحة عالميًا في فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، حيث تحصل السيارة على تصميم عصري وأبعاد مدمجة، مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.

جي إم سي سييرا HD «بيك أب» بمحرك V8 وقدرة سحب عملاقة

تواصل جي إم سي سييرا HD تعزيز حضورها عالميًا في سوق الشاحنات والبيك أب كبيرة الحجم، مع تقديم موديل 2027 بمواصفات تركز بصورة أساسية على القوة والقدرة على التعامل مع الأحمال الثقيلة.

سعر ومواصفات فولكس فاجن تيرامونت 2026 في السعودية

تواصل فولكس فاجن تيرامونت 2026 حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV كبيرة الحجم في السوق السعودي، حيث تقدم السيارة بمقصورة تتسع لسبعة ركاب ومساحات داخلية واسعة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.