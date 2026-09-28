تأجيل محاكمة 64 متهما بخلية القاهرة الجديدة الإرهابية لـ 9 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 64 متهما في قضية خلية القاهرة الجديدة الإرهابية؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لمرافعة الدفاع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.