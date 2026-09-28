بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.. جامعة دمنهور تطلق حملة “مصر مشوار وحكاية” لاكتشاف كنوز الوطن

أطلقت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة دمنهور حملة توعوية متميزة على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان "مصر مشوار وحكاية"، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، إيمانا بأن السياحة ليست مجرد صورة اعتدنا رؤيتها، بل هي وعي وهوية وانتماء.

تأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضمن الخطة السنوية لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بإشراف الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن المتحدث الإعلامي والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات.



ومن جانبه، أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، أن إطلاق حملة "مصر مشوار وحكاية" يأتي في إطار الدور التنويري والمجتمعي للجامعة، وحرصها على غرس قيم الولاء والانتماء لدى شبابها، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة هذا العام يمثل فرصة حقيقية لإعادة اكتشاف مصر بعيون شبابها الواعي.

وأضاف "ترابيس" أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم كافة المبادرات التي تسهم في بناء وعي الطالب الجامعي، وتعزيز ارتباطه بتاريخ وطنه وحضارته العريقة، مؤكدا أن السياحة الداخلية هي بوابة لفهم الذات الوطنية واستثمار كنوز مصر السياحية الفريدة، وأن جامعة دمنهور ستظل منبرا لنشر الوعي الثقافي والسياحي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها لتنشيط السياحة المستدامة، مثمنا الجهود الحثيثة لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

هذا وقد أكد الأستاذ أحمد منيسي، مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، أن المبادرة تهدف إلى تصحيح مفهوم السياحة لدى الشباب، مشيرا إلى أن السياحة أوسع من زيارة مكان مشهور، بل إنها رحلة لاكتشاف تاريخ البلد وحضارتها الممتدة، وطبيعتها الخلابة، ومدنها العامرة، وتراثها الأصيل الذي لا ينضب.

وأضاف "منيسي" أنه من القاهرة إلى الإسكندرية..ومن رشيد التاريخ إلى الفيوم الخضراء..ومن سيناء المقدسة إلى أسوان الساحرة..كل محافظة على أرض مصر تمتلك مكانا يستحق الزيارة، وحكاية تستحق أن تروى.

وخلال الحملة التي تستمر على مدار الأسبوع، سيسافر الطلاب داخل مصر بهواتفهم، لنشر الوعي السياحي واكتشاف أماكن قد تكون قريبة منا جغرافيا، لكن حكايتها أكبر مما نتخيل تاريخيا وثقافيا.

وتدعو جامعة دمنهور كافة طلابها وخريجيها وجمهورها لمتابعة الحملة والتفاعل معها.