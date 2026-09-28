قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى ينعى أحمد الزند.. حضور كبير في عزاء وزير العدل الأسبق
عمرو أديب: ارتفاع أسعار مكونات وجبة الإفطار في مصر.. وهذا مصير الخبز السياحي
محمد الشناوي يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2028
بعد الفوز 4-2.. الاتحاد المصراتي يهدي وائل جمعة درع النادي
البترول: خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب استثمارات جديدة
إجازة 6 أكتوبر 2026 .. الموعد وهل تُرحل إلى الخميس؟
هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في البرتغال بعد دخان داخل مقصورة الركاب
الظهور الأول لـ عمرو الجزار بعد عودته من ألمانيا وبدء برنامجه التأهيلي
نواف سلام يبحث مع ماركو روبيو مسار استعادة سيادة لبنان والانسحاب الإسرائيلي
برشلونة يراقب لاعب تشيلسي للتعاقد معه.. تفاصيل
وزير الدفاع السعودي: نبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع المغرب
البحرين: لا سلام شامل ومستدام في المنطقة دون حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.. جامعة دمنهور تطلق حملة “مصر مشوار وحكاية” لاكتشاف كنوز الوطن

حملة “مصر مشوار وحكاية” لاكتشاف كنوز الوطن
حملة “مصر مشوار وحكاية” لاكتشاف كنوز الوطن
ساندي رضا

أطلقت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة دمنهور حملة توعوية متميزة على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان "مصر مشوار وحكاية"، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، إيمانا بأن السياحة ليست مجرد صورة اعتدنا رؤيتها، بل هي وعي وهوية وانتماء.

تأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضمن الخطة السنوية لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بإشراف الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن المتحدث الإعلامي والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات.


ومن جانبه، أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، أن إطلاق حملة "مصر مشوار وحكاية" يأتي في إطار الدور التنويري والمجتمعي للجامعة، وحرصها على غرس قيم الولاء والانتماء لدى شبابها، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة هذا العام يمثل فرصة حقيقية لإعادة اكتشاف مصر بعيون شبابها الواعي.

وأضاف "ترابيس" أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم كافة المبادرات التي تسهم في بناء وعي الطالب الجامعي، وتعزيز ارتباطه بتاريخ وطنه وحضارته العريقة، مؤكدا أن السياحة الداخلية هي بوابة لفهم الذات الوطنية واستثمار كنوز مصر السياحية الفريدة، وأن جامعة دمنهور ستظل منبرا لنشر الوعي الثقافي والسياحي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها لتنشيط السياحة المستدامة، مثمنا الجهود الحثيثة لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

هذا وقد أكد الأستاذ أحمد منيسي، مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، أن المبادرة تهدف إلى تصحيح مفهوم السياحة لدى الشباب، مشيرا إلى أن السياحة أوسع من زيارة مكان مشهور، بل إنها رحلة لاكتشاف تاريخ البلد وحضارتها الممتدة، وطبيعتها الخلابة، ومدنها العامرة، وتراثها الأصيل الذي لا ينضب.

وأضاف "منيسي" أنه من القاهرة إلى الإسكندرية..ومن رشيد التاريخ إلى الفيوم الخضراء..ومن سيناء المقدسة إلى أسوان الساحرة..كل محافظة على أرض مصر تمتلك مكانا يستحق الزيارة، وحكاية تستحق أن تروى.

وخلال الحملة التي تستمر على مدار الأسبوع، سيسافر الطلاب داخل مصر بهواتفهم، لنشر الوعي السياحي واكتشاف أماكن قد تكون قريبة منا جغرافيا، لكن حكايتها أكبر مما نتخيل تاريخيا وثقافيا.

وتدعو جامعة دمنهور كافة طلابها وخريجيها وجمهورها لمتابعة الحملة والتفاعل معها.

التضامن الاجتماعي جامعة دمنهور اليوم العالمي للسياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

هشام يكن

هشام يكن: تعادل إريتريا مع كينيا تاريخي.. ومواجهة جنوب أفريقيا صعبة للغاية

ترشيحاتنا

تكنولوجيا

خلال قمة تكنى بالقاهرة.. الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وريادة الأعمال

العربى الأفريقى

البنك العربي الأفريقي الدولي يعد الجيل القادم من الرؤساء التنفيذيين

نقيب عام التمريض خلال زيارتها للأقصر

بينها كشف الهيئة.. 220 طالبا تجاوزوا اختبارات الالتحاق بمدارس التمريض من بين 500 متقدم

بالصور

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد