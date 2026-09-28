مونتينيجرو تهزم أرمينيا وتتصدر مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب مونتينيجرو فوزاً مثيراً على مضيّفه منتخب أرمينيا 3/2، الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع منتخب مونتينيجرو رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بعدما كان قد فاز في الجولة الأولى على نظيره القبرصي 1/2.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب أرمينيا عند ثلاث نقاط حصل عليها من فوزه في الجولة الأولى على منتخب لاتفيا 2/صفر، ليحتل المركز الثاني.

وتقدم منتخب مونتينيجرو عن طريق هدف عكسي سجله إيرك يوبليان، لاعب منتخب أرمينيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20، قبل أن يسجل أرتور سيروبيان هدف التعادل لأرمينيا في الدقيقة 34.

وبعد 4 دقائق من هدف التعادل، عاد منتخب مونتينيغرو ليتقدم في النتيجة مجدداً، وذلك عبر لاعبه نيكولا كرستوفيتش.

ولم يستسلم منتخب أرمينيا ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق إدوارد سيبسرتيان، لاعب الأهلي، لكن أليكسا لاتكوفيتش سجل هدف الفوز لمونتينيغرو في الدقيقة 89.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة لاتفيا وقبرص.

وحصل كلا المنتخبين على نقطته الأولى بعد هزيمتهما في الجولة الأولى، ليحتل منتخب لاتفيا المركز الأخير بفارق الأهداف خلف قبرص.