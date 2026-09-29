مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد يعقد جلسته الـ 65

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، جلسته الدورية رقم (65)، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبرئاسة الدكتور مصطفى محمود مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تناولت الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات والاقتراحات التنموية للإرتقاء بالجامعة ضمت ميثاق الجامعة الخضراء " نحو بيئة جامعية مستدامة ومستقبل أخضر " والموافقة على استمرار التعاون مع مديرية التربية والتعليم فى تقديم سلسلة ندوات وورش عمل عن الدعم النفسى والاجتماعى والجوانب الطبية والقضايا المعاصرة.

كما تمت الموافقة على إنشاء مقر لبيت التطوع وعمل مسابقة للترشح لجائزة عضو هيئة التدريس المثالى على مستوى الجامعة.

وقدم المهندس أحمد أيوب عضو مجلس الشيوخ مقترحا بتشكيل لجنة منبثقة من المجلس تحت مسمى " شركاء التنمية " تكون مهامها المشاركة فى كافة الانشطة وتسهيل الفعاليات بين الجامعة والمجتمع المحلى .