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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صندوق البحر الأحمر يختار 30 مشروعًا سينمائيًا من 916 طلبًا في دورتي 2026

دعم الأصوات السينمائية الجديدة
دعم الأصوات السينمائية الجديدة
أ ش أ

اختار صندوق البحر الأحمر 30 مشروعًا سينمائيًا ضمن جولتيه الأولى والثانية لعام 2026، من بين 916 طلبًا في إطار مواصلة الصندوق دعم الأصوات السينمائية الجديدة من السعودية والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا، ومساندة المشاريع خلال مراحل إنتاجها المختلفة.

وشهدت الجولة الأولى، المخصصة لمشروعات ما بعد الإنتاج، تقديم 220 طلبًا، اختير من بينها 13 مشروعًا، فيما استقبلت الجولة الثانية، المخصصة لمشروعات مرحلة الإنتاج، 696 طلبًا، واختير منها 17 مشروعًا، تشمل أفلامًا روائية ووثائقية وقصيرة.

وحققت مجموعة من أفلام الجولة الأولى حضورًا دوليًا لافتًا، إذ شارك «بينيمانا» لماري كليمنتين دوسابيجامبو و«توت الأرض» لليلى المراكشي في قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي 2026، وحصل «بينيمانا» على جائزة الكاميرا الذهبية.

كما شهد مهرجان تورونتو العرض العالمي الأول لفيلمي «الفصول الأربعة في جاوة» لكاميلا أنديني و«أنغ» لثيجا ريو، الذي حصد جائزة «بلاتفورم».

وضمت اختيارات الجولة الأولى أيضًا «البرانية» لأشجان الهمس من مصر، و«بصيص رمادي» لميشيل تيان من لبنان، و«درب الحمير» لأحمد البظ من فلسطين، و«بكرا جاي مطر» لجمال العمر من سوريا.

أما الجولة الثانية، فضمت خمسة مشاريع سعودية، بينها «ذكرني أن أنسى» للمى جمجوم، و«جثمان أخضر» لخالد زيدان، و«عطلة ماريا» لرائد السماري، و«بيت بحر» لياسر حماد، و«مايكرويف» لمشاري المزيد، إلى جانب مشاريع عربية ودولية من لبنان وفلسطين والمغرب وتركيا وغيرها. 

صندوق البحر الأحمر دعم الأصوات السينمائية السعودية المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا

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