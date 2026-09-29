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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صاحبة واقعة التعدي اللفظي داخل المترو: اتشتمت ومحدش دافع عني

صاحب واقعة التعدي اللفظي
صاحب واقعة التعدي اللفظي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشفت فتاة، صاحبة واقعة المشادة التي شهدتها إحدى عربات السيدات بمترو الأنفاق، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، التي انتشر مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وأثارت تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين.

وقالت الفتاة عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، إن الواقعة حدثت داخل عربة السيدات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، قرابة الساعة 12 منتصف الليل، موضحة أن رجلين مسنين دخلا إلى العربة..

وأضافت أن الرجلين خرجا من العربة، قبل أن يعودا إليها مرة أخرى بعد نحو دقيقة، مشيرة إلى أن عددًا من السيدات اعترضن على وجودهما داخل عربة السيدات.

تفاصيل واقعة مترو ألف مسكن

وأوضحت الفتاة أن الموقف تطور إلى مشادة كلامية، قائلة: «في مترو الخط الثالث الساعة 12 بالليل، اتنين مسنين دخلوا عربية السيدات، خرجوا وبعدها بدقيقة دخلوا تاني وتعدوا علينا لفظيًا».

وتابعت أن السيدات الموجودات داخل العربة أخبرن الرجلين بأنها عربة مخصصة للسيدات، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة بين الطرفين.

وأضافت: «لما طلعت موبايلي أصور شتمني، والسيدات والرجالة فضلت تعترض وتعدي عليا بأسلوب غير أخلاقي، وتغلط وتقول لا».

وأشارت الفتاة إلى أنها لجأت إلى تصوير الواقعة بهاتفها المحمول لتوثيق ما يحدث داخل العربة، موضحة أن أحد أفراد المترو تدخل عبر الميكروفون، ووجه تنبيهًا للرجال الموجودين داخل عربة السيدات.

وقالت إن النداء جاء نصه: «الرجالة اللي في عربة السيدات تنزل بدل ما تدفع غرامة».

فتاة مترو ألف مسكن: محدش دافع عني

وعبرت الفتاة عن استيائها من عدم تدخل الموجودين للدفاع عنها خلال المشادة، قائلة: «محدش دافع عني من الرجالة اللي واقفة».

وأضافت أنها لا تزال متأثرة بما حدث، موضحة: «مش عارفة أنام بسبب الموقف ده».

وأكدت صاحبة الواقعة أن استقلالها عربة السيدات حق لها، معربة عن اعتراضها على دخول الرجال إليها، قائلة: «أبسط حقوقي إني أركب عربية السيدات.. وبرضه الرجالة بتركب معانا».

فيديو مشادة داخل مترو ألف مسكن

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لفتاة توثق مشادة مع أحد الأشخاص المسنين داخل إحدى عربات السيدات بمترو الأنفاق.

وظهرت الفتاة خلال الفيديو وهي تمسك هاتفها المحمول وتصور الرجل، وسط حالة من التوتر داخل العربة، فيما اتهمته بالتعدي عليها لفظيًا بسبب تصويرها له.

وبحسب رواية الفتاة، فإن المسن اعترض على قيامها بتصويره، وطلب منها التوقف عن ذلك، قبل أن تتطور المشادة بينهما.

وأوضحت الفتاة أن الرجل وجه إليها عبارات مسيئة، من بينها: «روحي شوفي لك عريس»، وهو ما دفعها إلى الاستمرار في توثيق الواقعة بهاتفها المحمول.

وأظهر الفيديو وجود عدد من الركاب داخل عربة المترو، وسط حالة من الجدل والمشادة الكلامية بين الفتاة والمسن.

تفاعل واسع مع الواقعة

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل من المستخدمين، وانقسمت التعليقات بين من ركز على دخول الرجال إلى عربة السيدات، ومن ناقش طريقة تعامل أطراف الواقعة مع بعضهم البعض.

وتستند التفاصيل المتداولة بشأن الواقعة إلى رواية الفتاة وما ظهر في مقطع الفيديو، فيما لم تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة بشأن جميع ملابسات الواقعة أو ما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء رسمي بشأنها.

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