قطر وتنزانيا توقعان اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي

وقعت وزارة المالية القطرية، ووزراة المالية بجمهورية تنزانيا المتحدة، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

وقع الاتفاقية كل من علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ممثلا عن الجانب القطري، وخميس موسى عمر وزير المالية، ممثلا عن الجانب التنزاني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم العلاقات الضريبية والمالية بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتجنب الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي، بما يسهم في توفير بيئة ضريبية عادلة ومستقرة، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة، ودعم حركة رؤوس الأموال والتجارة والاستثمار، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين